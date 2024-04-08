Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону

Posted Вчера, 05:22
Published Вчера, 05:22
Modified Вчера, 05:24
Updated Вчера, 05:24
Авария произошла в вечернее время на улице Таганрогской. Причиной стало то, что водитель Alfa Romeo перестроился на встречную полосу.
Это привело к столкновению с Hyundai Accent, который двигался в сторону улицы Стрелковой. В аварии травмы получили оба водителя.
Кроме того, пострадали пассажиры Hyundai, им 5 и 31 год. В данный момент устанавливаются все детали ДТП.
О состоянии пострадавших пока информации нет.
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