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Posted Вчера, 05:22

Published Вчера, 05:22

Modified Вчера, 05:24

Updated Вчера, 05:24

Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону

Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону

8 апреля 2024, 05:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ранения получили четыре человека в аварии с двумя автомобилями, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время на улице Таганрогской. Причиной стало то, что водитель Alfa Romeo перестроился на встречную полосу.

Это привело к столкновению с Hyundai Accent, который двигался в сторону улицы Стрелковой. В аварии травмы получили оба водителя.

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Кроме того, пострадали пассажиры Hyundai, им 5 и 31 год. В данный момент устанавливаются все детали ДТП.

О состоянии пострадавших пока информации нет.

Ранее минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Происшествия
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