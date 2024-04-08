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Posted Вчера, 12:03

Published Вчера, 12:03

Modified Вчера, 12:05

Updated Вчера, 12:05

Еще 2 млрд потребуется на строительство Ростовского транспортного кольца

Еще 2 млрд потребуется на строительство Ростовского транспортного кольца

8 апреля 2024, 12:03
Фото: donland.ru
Еще 2 млрд потребуется на строительство Ростовского транспортного кольца

Более 2 млрд рублей потратят на строительство Северного радиуса Ростова

В Ростовской области выбрали подрядчика, который займется строительством «Северного радиуса», говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о дороге в составе Ростовского транспортного кольца. Это четвертый этап реализации проекта «Северного радиуса».

Заказчиком работа выступало Минтранспорта региона, а стоимость контракта составит 2,4 миллиарда рублей. Уже выбрали организацию, с которой его подпишут.

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Победителем стала компания «Т-Транс», которая зарегистрирована в 2020 году в Ростовской области.

Согласно данным системы «Спарк», в прошлом году прибыль организации составила 854 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Ростовское транспортное кольцо#Северный радиус
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