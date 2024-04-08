Еще 2 млрд потребуется на строительство Ростовского транспортного кольца

Posted Вчера, 12:03
Published Вчера, 12:03
Modified Вчера, 12:05
Updated Вчера, 12:05
Речь идет о дороге в составе Ростовского транспортного кольца. Это четвертый этап реализации проекта «Северного радиуса».
Заказчиком работа выступало Минтранспорта региона, а стоимость контракта составит 2,4 миллиарда рублей. Уже выбрали организацию, с которой его подпишут.
Победителем стала компания «Т-Транс», которая зарегистрирована в 2020 году в Ростовской области.
Согласно данным системы «Спарк», в прошлом году прибыль организации составила 854 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком. Материал на эту тему читайте по ссылке.