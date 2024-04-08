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Posted Вчера, 08:52

Published Вчера, 08:52

Modified Вчера, 08:54

Updated Вчера, 08:54

В Ростовской области бабушка и 15-летний внук погибли от отравления угарным газом

Мальчика не откачали: бабушка и внук погибли в Ростовской области от угарного газа

8 апреля 2024, 08:52
Фото: Pxhere
В Ростовской области бабушка и 15-летний внук погибли от отравления угарным газом

В Ростовской области бабушка с внуком погибли от отравления угарным газом

В Ростовской области в Грушево-Дубовском сельском поселении в хуторе Чернышев. произошла трагедия, в которой погибли пенсионерка и ее 15-летний внук, сообщает Donday.

Подросток пришел навестить свою бабушку и помочь ей по дому. Позднее с ними была потеряна связь.

Соседи вошли в жилое помещение и увидели лежащих без сознания бабушку и внука. Они вызвали экстренные службы.

Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть 70-летней женщины. У 15-летнего парня прощупывался слабый пульс. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Юноша скончался спустя два часа.

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Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Предположительно, пожилая женщина не открыла поддувало, когда топила печь. Угарный газ попал в жилое помещение, что привело к трагической гибели бабушки и внука.

Окончательную причину трагедию установит следствие.

Ранее четверо человек заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи.

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#Ростов-на-Дону#Газ#Трагедия#Происшествия#Печь#Наталья Романова
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