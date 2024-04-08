Мальчика не откачали: бабушка и внук погибли в Ростовской области от угарного газа

В Ростовской области бабушка с внуком погибли от отравления угарным газом

В Ростовской области в Грушево-Дубовском сельском поселении в хуторе Чернышев. произошла трагедия, в которой погибли пенсионерка и ее 15-летний внук, сообщает Donday.