Мальчика не откачали: бабушка и внук погибли в Ростовской области от угарного газа

Posted Вчера, 08:52
Published Вчера, 08:52
Modified Вчера, 08:54
Updated Вчера, 08:54
Подросток пришел навестить свою бабушку и помочь ей по дому. Позднее с ними была потеряна связь.
Соседи вошли в жилое помещение и увидели лежащих без сознания бабушку и внука. Они вызвали экстренные службы.
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть 70-летней женщины. У 15-летнего парня прощупывался слабый пульс. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Юноша скончался спустя два часа.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
Предположительно, пожилая женщина не открыла поддувало, когда топила печь. Угарный газ попал в жилое помещение, что привело к трагической гибели бабушки и внука.
Окончательную причину трагедию установит следствие.
Ранее четверо человек заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи.