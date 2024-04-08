На XI Югорском лыжном марафоне число участников и зрителей побило рекорды

Posted Вчера, 19:15
Published Вчера, 19:15
Modified Вчера, 19:16
Updated Вчера, 19:16
Оргкомитет мероприятия проинформировал, что по итогам марафона был разыгран призовой фонд в размере 2,3 млн рублей, предоставленный партнером мероприятия — «Группой ВТБ». Об этом пишет inkazan.ru.
По словам единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталия Мосунова, Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз собирает в Ханты-Мансийске знаменитых олимпийских чемпионов и любителей, а также лыжников со стажем 60 лет и тех, кто совсем недавно встал на лыжи. На марафоне можно было увидеть, как выросли многие семьи участников, какие эмоции они испытывали, соревнуясь с самими собой и достигая поставленных целей. Он добавил, что на Югорском лыжном марафоне могли получить вдохновение и будущие атлеты, которые в дальнейшем смогут представить РФ на самом высоком спортивном уровне.
6 апреля победителем гонки на 50 км свободным стилем стал 29-тилетний Андрей Алипкин. Его время — 1 час 59 минут 33 секунды. Среди женщин победителем стала Кристина Резцова, она преодолела эту дистанцию за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Среди мужчин вторым финишировал Рифат Сафиуллин, а среди женщин серебро завоевала Алина Кудисова (2:07:30).
Третье место на этой дистанции заняли Дмитрий Баграшов (1:59:34) и Лилия Васильева (2:09:37). Победители марафонской дистанции получили от организаторов по 400 тыс. рублей, серебряные призеры — по 200 тыс. рублей, а бронзовые — по 100 тыс. рублей.
Во второй день, 7 апреля, золото в марафонском забеге классическим стилем получил Станислав Волженцев. Его достижение — 2 часа 11 минут 43 секунды. Вторым пришел Илья Санников (2:12:02), а Евгений Цепков (2:12:54) пришел третьим. Среди женщин пьедестал по местам разделили: Лилия Васильева (2:32:13), Мария Козекаева (2:34:31) и Алина Кудисова (2:38:20). Победили получили награду в размере 150 тыс. рублей, занявшие вторые места получили по 100 тыс. рублей, а третьи — по 50 тыс. рублей.
Югорский лыжный марафон проходит ежегодно с 2013 года. В числе организаторов мероприятия выступили: Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры. Поддержку марафону оказывает банк «Открытие» (входит в «Группу ВТБ»).
Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона — 2024 является «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры — Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», а также информационно-аналитический портал siapress.ru.