На XI Югорском лыжном марафоне число участников и зрителей побило рекорды

По словам единого бизнес-лидера ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталия Мосунова, Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз собирает в Ханты-Мансийске знаменитых олимпийских чемпионов и любителей, а также лыжников со стажем 60 лет и тех, кто совсем недавно встал на лыжи. На марафоне можно было увидеть, как выросли многие семьи участников, какие эмоции они испытывали, соревнуясь с самими собой и достигая поставленных целей. Он добавил, что на Югорском лыжном марафоне могли получить вдохновение и будущие атлеты, которые в дальнейшем смогут представить РФ на самом высоком спортивном уровне.