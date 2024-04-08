Новый сезон велогонок по горному велосипеду откроется в ближайшее воскресенье

Posted Вчера, 12:01
Published Вчера, 12:01
Modified Вчера, 12:03
Updated Вчера, 12:03
Организаторы гонки подготовили трассу к новому сезону — обновили и слегка усложнили препятствия, расчистили трассу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 человек в возрасте от 6 до 65 лет. Для детей младше шести лет пройдут соревнования на беговелах.
В гонке могут принять участие все желающие, организаторы предусмотрели для победителей денежные призы. Единственное условие — наличие исправного велосипеда и защитного шлема. Ознакомиться с информацией о гонке, регламентом и условиями участия можно по ссылке.