Новый сезон велогонок по горному велосипеду откроется в ближайшее воскресенье

Организаторы гонки подготовили трассу к новому сезону — обновили и слегка усложнили препятствия, расчистили трассу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 человек в возрасте от 6 до 65 лет. Для детей младше шести лет пройдут соревнования на беговелах.