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Posted Вчера, 12:01

Published Вчера, 12:01

Modified Вчера, 12:03

Updated Вчера, 12:03

Новый сезон велогонок по горному велосипеду откроется в ближайшее воскресенье

Новый сезон велогонок по горному велосипеду откроется в ближайшее воскресенье

8 апреля 2024, 12:01
Фото: Pxhere
Новый сезон велогонок по горному велосипеду откроется в ближайшее воскресенье
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В Суворовском пройдет уже традиционная весенняя гонка по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри.

Организаторы гонки подготовили трассу к новому сезону — обновили и слегка усложнили препятствия, расчистили трассу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 человек в возрасте от 6 до 65 лет. Для детей младше шести лет пройдут соревнования на беговелах.

В гонке могут принять участие все желающие, организаторы предусмотрели для победителей денежные призы. Единственное условие — наличие исправного велосипеда и защитного шлема. Ознакомиться с информацией о гонке, регламентом и условиями участия можно по ссылке.

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