Один ребенок погиб и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

Posted Вчера, 05:36
Published Вчера, 05:36
Modified Вчера, 05:38
Updated Вчера, 05:38
На дороге Заветное — Дубовское водитель Mitsubishi Lancer не смогла справиться с управлением. Это привело к тому, что автомобиль перевернулся.
От полученных травм погиб шестилетний ребенок. Кроме того, пострадали два подростка в возрасте 15 и 13 лет.
Также ранения получили водитель и еще два пассажира. Всех их доставили в медучреждение для оказания помощи.
Теперь полицейским предстоит установить все обстоятельства аварии.
До этого четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в донской столице.