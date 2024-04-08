rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:36

Published Вчера, 05:36

Modified Вчера, 05:38

Updated Вчера, 05:38

Один ребенок погиб и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

Один ребенок погиб и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

8 апреля 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб ребенок в опрокинувшемся автомобиле в воскресенье, 7 апреля, сообщили в региональном УГИБДД.

На дороге Заветное — Дубовское водитель Mitsubishi Lancer не смогла справиться с управлением. Это привело к тому, что автомобиль перевернулся.

От полученных травм погиб шестилетний ребенок. Кроме того, пострадали два подростка в возрасте 15 и 13 лет.

Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Также ранения получили водитель и еще два пассажира. Всех их доставили в медучреждение для оказания помощи.

Теперь полицейским предстоит установить все обстоятельства аварии.

До этого четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в донской столице.

Читайте также:
Четыре человека пострадали в ДТП с Alfa Romeo в Ростове-на-ДонуВ лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчинаВ Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Больница#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом
Вчера, 15:16
Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей
Вчера, 14:48
Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области
Вчера, 13:48
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область
Вчера, 12:38
Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня
Вчера, 13:49
В «Донском табаке» рассказали, как совмещать добровольчество с работой
Вчера, 06:30
"