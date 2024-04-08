Около 350 отцов из Ростовской области ушли «в декрет» в 2024 году

Posted Вчера, 17:59
Published Вчера, 17:59
Modified Вчера, 18:01
Updated Вчера, 18:01
В понедельник, 8 апреля, власти объявили, что в настоящий момент получателями пособия по уходу за ребенком являются 349 мужчин, проживающих в Ростовской области.
Представители сильного пола решили взять на себя обязанности по уходу за детьми до 1,5 лет, и сейчас получают выплаты за свой труд. По словам властей, для оформления отпуска по уходу за детьми достаточно собрать пакет документов из свидетельства о рождении ребенка, заявления работодателю, справки о том, что мать младенца не оформляла пособие по уходу, также нужно приложить справку о доходах отца на предыдущем месте работы. Однако сейчас большинство из этих данных сотрудники СФР получают в рамках межведомственного взаимодействия.
Власти отмечают, что время отпуска по уходу за ребенком также будут засчитывать в стаж отца, что отразится на формировании его пенсионных коэффициентов. В зависимости от того, за каким по счету ребенком в семье ухаживает родитель, каждый год отпуска позволяет начислить от 1,8 до 5,4 коэффициента. Кроме того, власти напоминают, что размер ежемесячного пособия варьируется от 9,2 до 49,1 тысячи рублей.
Для уточнения информации об отпуске по уходу за ребенком и выплатах дончанам рекомендуют звонить по номеру 8(800)100-00-01.
Ранее дончанки рассказали, почему не хотят сидеть в декрете и с какими проблемами на рабочем месте сталкиваются после рождения ребенка.
Напомним, недавно в Ростовской области увеличили размер выплат добровольцам, которые заключают контракт о военной службе с Минобороны. Теперь размер единовременно выплаты составляет 700 тысяч рублей, а призывникам платят от 100 до 300 тысяч рублей.