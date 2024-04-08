Около 350 отцов из Ростовской области ушли «в декрет» в 2024 году

Представители сильного пола решили взять на себя обязанности по уходу за детьми до 1,5 лет, и сейчас получают выплаты за свой труд. По словам властей, для оформления отпуска по уходу за детьми достаточно собрать пакет документов из свидетельства о рождении ребенка, заявления работодателю, справки о том, что мать младенца не оформляла пособие по уходу, также нужно приложить справку о доходах отца на предыдущем месте работы. Однако сейчас большинство из этих данных сотрудники СФР получают в рамках межведомственного взаимодействия.