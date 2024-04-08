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Posted Вчера, 09:29

Published Вчера, 09:29

Modified Вчера, 09:31

Updated Вчера, 09:31

Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте

Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте

8 апреля 2024, 09:29
Фото: rostovgazeta.ru
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
Март выдался горячей порой для юристов администрации Ростова и донских предпринимателей, которые пытались отстоять интересы своего бизнеса. Самые интересные суды месяца вспомнили в RostovGazeta.

Банкротство — дело житейское

В марте одним из важных процессов в арбитражном суде Ростовской области стало прекращение дела о банкротстве бывших шахт украинского олигарха Рината Ахмедова.

Речь идет о «Шахтоуправлении „Обуховская“», которое ООО «Дебетофф» пыталось признать банкротом. Истец настаивал, что в прошлом предприятие задолжало более трех миллионов рублей долга с неустойками. В отношении шахтоуправления ввели процедуру наблюдения, однако вскоре процесс банкротства был прекращен благодаря погашению шахтами основной суммы долга размером 2,5 миллиона рублей.

Напомним, украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел шахты в Ростовской области 12 лет назад, однако в 2023 году активы бизнесмена были арестованы, после их передали под управление компании «Инвест Капитал».

Квартирный вопрос или вопрос веры

В марте Арбитражный суд Ростовской области поставил точку в споре администрации Ростова с местной старообрядческой общиной. Причиной судебных разбирательств стал «Жилой дом священника старообрядческого Покрово-Ильинского собора» на улице Баумана, 52 в Ростове.

Причиной судебных разбирательств стал «Жилой дом священника старообрядческого Покрово-Ильинского собора» на улице Баумана, 52 в Ростове.Причиной судебных разбирательств стал «Жилой дом священника старообрядческого Покрово-Ильинского собора» на улице Баумана, 52 в Ростове.
Причиной судебных разбирательств стал «Жилой дом священника старообрядческого Покрово-Ильинского собора» на улице Баумана, 52 в Ростове.
Фото: Яндекс.Карты

Согласно данным суда, до революции в здании жил священник местного храма, а сам дом строили как религиозный объект. Последние 10 лет здание находилось у общины в безвозмездном пользовании, однако старообрядцы решили закрепить свои права на владение зданием.

В конечном итоге суд не посчитал достаточными аргументы администрации о том, что дом считается многоквартирным, а не объектом религиозного назначения, и вынес решение в пользу старообрядцев, обязав власти Ростова передать общине права на здание.

Сорвавшиеся планы и сроки

В марте также стали известен исход дела, связанного с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» на территории Ростова-на-Дону.

В конце декабря 2023 года истец в лице Департамента имущественно-земельных отношений Ростова (далее ДИЗО) направил в суд иск против ООО «Солнечный круг», которое должно было заниматься реконструкцией Киноконцертного комплекса «Юбилейный». Сумма исковых требования составила 321,9 тысячи рублей, причиной иска назвали срыв сроков реализации проекта.

ДИЗО направил в суд иск против ООО «Солнечный круг», которое должно было заниматься реконструкцией Киноконцертного комплекса «Юбилейный».ДИЗО направил в суд иск против ООО «Солнечный круг», которое должно было заниматься реконструкцией Киноконцертного комплекса «Юбилейный».
ДИЗО направил в суд иск против ООО «Солнечный круг», которое должно было заниматься реконструкцией Киноконцертного комплекса «Юбилейный».
Фото: krestianin.ru

В итоге суд встал на сторону местных органов власти и решил частично удовлетворить исковые требования истца. Ответчику придется выплатить неустойку общей суммой более 228 тысяч рублей, другие требования удовлетворять не стали.

Долг на миллионы долларов

Еще одним значимым разбирательством месяца в арбитражном суде стал спор донского завода Ростсельмаш, занятого производством сельхозтехники, со своим бывшим партнером ООО «Версатайл Украина».

Украинская компания копила долги с 2011 года, а в 2012 году взяла у Ростсельмаша займ размером 3,9 миллиона долларов. За прошедшие 12 лет сумма долга росла — копились проценты, и теперь украинская компания должна донскому предприятию около семи миллионов долларов. Это примерно 630 миллионов рублей.

Кроме того, «Версатайл Украина» так и не расплатилась за поставку техники и комплектующих в 2011 году, неоплаченный долг за поставку составил 244 миллиона рублей.

Сейчас иск приняли к рассмотрению, заседание пройдет 23 апреля.

Вот это «влетели»

В марте ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ», занятое в сфере производства двигателей и турбин для самолетов и космических летательных аппаратов, обратились в суд с иском против ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», потребовав от донского предприятия 201,2 миллиона рублей.

Подробности спора между производственными предприятиями пока неизвестны, ходатайство и отзыв на иск недоступны к просмотру, хотя и опубликованы в картотеке дела. Первое заседание состоится 18 апреля.

C «ТАНТК им. Г. М. Бериева», потребовали 201,2 миллиона рублей.C «ТАНТК им. Г. М. Бериева», потребовали 201,2 миллиона рублей.
C «ТАНТК им. Г. М. Бериева», потребовали 201,2 миллиона рублей.
Фото: mchs.gov.ru

Скандальный маркетинг

Также в марте стало известно, что Арбитражный суд в Ростове решит спор, связанный с названиями продукции сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби».

Так Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове планирует разобраться в претензиях ФАС к сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», а также рассмотреть жалобу бизнесмена из Краснодара Сергея Клименко, который выступает франчайзи сети с провокационным брендингом.

Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области
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Причиной конфликта стал оскорбительная, по мнению одной из жителей Краснодарского края, реклама акции на сеты «Куни Ли» и «Ваху Яки». Теперь бизнесмену приходится ходить по судам и отстаивать свой бизнес.

Золотая земля

Еще одним интересным судебным процессом стал спор донского предпринимателя Александра Куринова, который решил судиться с администрацией Ростова-на-Дону из-за земли.

Иск Куринова поступил в арбитражный суд в начале марта, ответчиком выступили власти Ростова-на-Дону, у которых бизнесмен потребовал возместить более 200 миллионов рублей убытков. По словам бизнесмена, эти потери он понес из-за изъятия участка земли на улице Вавилова.

Землю у предпринимателя забрали для муниципальных нужд, однако на участке уже находились капитальные строения — офисы и другие здания. То, что осталось во владении Куринова, не подходит для коммерческого использования из-за невозможности проезда автомобилей, кроме того, участок не подключен к коммунальным ресурсам — газу, свету и воде.

Первое заседание по делу должно состояться 22 апреля.

По словам бизнесмена, эти потери он понес из-за изъятия участка земли на улице Вавилова.По словам бизнесмена, эти потери он понес из-за изъятия участка земли на улице Вавилова.
По словам бизнесмена, эти потери он понес из-за изъятия участка земли на улице Вавилова.
Фото: donland.ru

Убежища — собственность власти

Самым важным судом месяца стал спор между АО «Донэнерго» и Минимущества, которые встретились в суде из-за участка на улице Луначарского, 20 на территории Миллерово. Когда-то на этой земле находилось противорадиационное убежище, позволяющее укрыть более 170 человек, однако в 2008 году его «списали» с баланса из-за того, что помещения регулярно топило.

Во время суда Минимущество указало, что приватизировало АО «Донэнерго» в 2007 году, тогда же определили имущество компании, которое можно и нельзя было приватизировать. После анализа имущества власти потребовали разделить спорный участок на две половины, а также поставить их на кадастровый учет. Однако «Донэнерго» приняло решение не переписывать на Минимущество один из участков, несмотря на приватизацию.

Когда-то на этой земле находилось противорадиационное убежище, позволяющее укрыть более 170 человекКогда-то на этой земле находилось противорадиационное убежище, позволяющее укрыть более 170 человек
Когда-то на этой земле находилось противорадиационное убежище, позволяющее укрыть более 170 человек
Фото: 69.mchs.gov.ru

После рассмотрения всех обстоятельств дела суд встал на сторону Минимущества и передал им права собственности на землю.

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