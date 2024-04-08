Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте

Во время суда Минимущество указало, что приватизировало АО «Донэнерго» в 2007 году, тогда же определили имущество компании, которое можно и нельзя было приватизировать. После анализа имущества власти потребовали разделить спорный участок на две половины, а также поставить их на кадастровый учет. Однако «Донэнерго» приняло решение не переписывать на Минимущество один из участков, несмотря на приватизацию.