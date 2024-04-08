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Posted Вчера, 09:37

Published Вчера, 09:37

Modified Вчера, 09:39

Updated Вчера, 09:39

Ростовская область вошла в топ-10 самых непьющих регионов страны

Почти 5 литров этанола в год выпивает в среднем каждый житель Ростовской области

8 апреля 2024, 09:37
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовская область вошла в топ-10 самых непьющих регионов страны

Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны

Ростовская область по итогам первого квартала 2024 года вошла в число регионов с самым низким показателем употребления алкогольной продукции на душу населения, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные Минздрава России.

Донской регион достиг девятого места в рейтинге российских субъектов по минимальному потреблению алкоголя. Ростовская область разделила место со Ставропольским краем.

По данным на февраль 2024 года, в среднем на одного человека в этих регионах приходилось 4,94 литра этанола.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил, что количество людей, страдающим алкоголизмом, ежегодно уменьшается на 5%. Свыше 30 тысяч человек, с зависимостью находятся на динамическом наблюдении у врачей психиатров-наркологов.

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Для жителей региона, нуждающихся в помощи по преодолению алкогольной зависимости, доступны бесплатные консультации и лечение в областном наркологическом диспансере и его филиалах по всей Ростовской области. Для поддержки таких людей также работает тематический телеграм-канал «Свобода личности».

Эти показатели свидетельствуют об успешной реализации политики Ростовской области по формированию здорового образа жизни и снижению потребления алкоголя среди населения. Этот опыт может быть полезным для других регионов страны.

Ранее стало известно, что подросткам могут ограничить вход в алкомаркеты.

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