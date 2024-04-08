Почти 5 литров этанола в год выпивает в среднем каждый житель Ростовской области

Для жителей региона, нуждающихся в помощи по преодолению алкогольной зависимости, доступны бесплатные консультации и лечение в областном наркологическом диспансере и его филиалах по всей Ростовской области. Для поддержки таких людей также работает тематический телеграм-канал «Свобода личности».