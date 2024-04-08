Почти 5 литров этанола в год выпивает в среднем каждый житель Ростовской области

Posted Вчера, 09:37
Published Вчера, 09:37
Modified Вчера, 09:39
Updated Вчера, 09:39
Донской регион достиг девятого места в рейтинге российских субъектов по минимальному потреблению алкоголя. Ростовская область разделила место со Ставропольским краем.
По данным на февраль 2024 года, в среднем на одного человека в этих регионах приходилось 4,94 литра этанола.
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил, что количество людей, страдающим алкоголизмом, ежегодно уменьшается на 5%. Свыше 30 тысяч человек, с зависимостью находятся на динамическом наблюдении у врачей психиатров-наркологов.
Для жителей региона, нуждающихся в помощи по преодолению алкогольной зависимости, доступны бесплатные консультации и лечение в областном наркологическом диспансере и его филиалах по всей Ростовской области. Для поддержки таких людей также работает тематический телеграм-канал «Свобода личности».
Эти показатели свидетельствуют об успешной реализации политики Ростовской области по формированию здорового образа жизни и снижению потребления алкоголя среди населения. Этот опыт может быть полезным для других регионов страны.
Ранее стало известно, что подросткам могут ограничить вход в алкомаркеты.