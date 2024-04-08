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Posted Вчера, 13:49

Published Вчера, 13:49

Modified Вчера, 13:51

Updated Вчера, 13:51

Подрядчиков заставят переделать некачественный ремонт донских дорог к 1 июня

Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня

8 апреля 2024, 13:49
Фото: donland.ru
Подрядчиков заставят переделать некачественный ремонт донских дорог к 1 июня
В Ростовской области проводят обследование гарантийных объектов, которые отремонтировали в рамках нацпроекта «БКД», подробности рассказали в пресс-службе донского Минтранса.

В понедельник, 8 апреля, сотрудники Минтранса объявили, что в настоящий момент проводят массовые обследования донских дорог, реализованных по нацпроекту «БКД».

После завершения ремонта и приемки объектов начался гарантийный период на выполненные работы, во время которых подрядчик собственными силами и за свои деньги должен устранить все дефекты, что удастся обнаружить во время эксплуатации дорог.

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В течение этого месяца сотрудники проинспектируют более 330 дорог, сформируют акты с перечнем дефектов, которые подрядчикам придется ликвидировать до 1 июня, чтобы дороги были готовы к курортному сезону. Именно летом нагрузка на донские дороги увеличивается в разы, поскольку жители северных и восточных регионов едут на курорты юга России через Ростовскую область.

Власти уточнили, что в результате проверки качества ремонта дорог в прошлом году подрядчикам пришлось повторно провести ремонт 117 из 622 гарантийных объектов.

Ранее стало известно, когда отремонтируют Западный подъезд к Ростову.

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