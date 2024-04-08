Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня

В течение этого месяца сотрудники проинспектируют более 330 дорог, сформируют акты с перечнем дефектов, которые подрядчикам придется ликвидировать до 1 июня, чтобы дороги были готовы к курортному сезону. Именно летом нагрузка на донские дороги увеличивается в разы, поскольку жители северных и восточных регионов едут на курорты юга России через Ростовскую область.