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Posted Вчера, 09:09

Published Вчера, 09:09

Modified Вчера, 09:11

Updated Вчера, 09:11

Полиция раскрыла подробности перестрелки в Шахтах

Полиция раскрыла подробности перестрелки в Шахтах

8 апреля 2024, 09:09
Фото: pxhere
Полиция раскрыла подробности перестрелки в Шахтах

В Шахтах на улице расстреляли мужчину

В Шахтах конфликт на улице между мужчинами завершился стрельбой, сообщили в региональном УМВД.

В полицию из больницы поступила информация, что к ним доставили 53-летнего мужчину с ранениями. Оказалось, что у него на улице произошел конфликт и в него стреляли из травматического пистолета.

«В настоящее время полицейскими опрошены все участники инцидента», — сообщили в региональном УМВД. В данный момент проводится проверка, чтобы установить все детали.

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Ранее в Интернете появилась информация, что между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и шесть раз в упор выстрелил в оппонента.

До этого в донской столице мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Шахты#Полиция#Конфликт#Перестрелка#Происшествия
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