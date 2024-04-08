Полиция раскрыла подробности перестрелки в Шахтах

Posted Вчера, 09:09
Published Вчера, 09:09
Modified Вчера, 09:11
Updated Вчера, 09:11
В полицию из больницы поступила информация, что к ним доставили 53-летнего мужчину с ранениями. Оказалось, что у него на улице произошел конфликт и в него стреляли из травматического пистолета.
«В настоящее время полицейскими опрошены все участники инцидента», — сообщили в региональном УМВД. В данный момент проводится проверка, чтобы установить все детали.
Ранее в Интернете появилась информация, что между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и шесть раз в упор выстрелил в оппонента.
До этого в донской столице мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки.