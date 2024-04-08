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Posted Вчера, 13:48

Published Вчера, 13:48

Modified Вчера, 13:50

Updated Вчера, 13:50

Портреты и спорные книги изъяли из музея казачества в Ростовской области

Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области

8 апреля 2024, 13:48
Фото: JukoFF/cc by 4.0/wikimedia.org
Портреты и спорные книги изъяли из музея казачества в Ростовской области
В Ростовской области в музее донского казачества прошли обыски, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В понедельник, 8 апреля, изданию стало известно, что в Шолоховском районе Ростовской области в музейный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» нагрянули силовики.

По предварительной информации, обыски в учреждении закончились изъятием части портретов из экспозиции, на которых были изображены пособники нацистов, а также спорной литературы.

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Источник агентства рассказал, что обыски провели из-за жалоб посетителей музея, в том числе участников СВО, которые считают, что подобные экспонаты служат реабилитации нацизма. Сейчас известно, что изъятую во время обысков литературу направили на экспертизу.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения от правоохранительных органов и властей, данные уточняются.

Ранее обыски прошли в МРЭО Сальска, сообщается, что причиной визита силовиков могла быть коррупция при проведении экзаменов по вождению.

Напомним, в марте власти Ростовской области поделились планами о привлечении на работу большего числа казаков. Представителям донского казачества обещали социальные гарантии и стимулирующие денежные вознаграждения, которые должны были привлечь новые кадры к охране общественного порядка и населения Ростовской области.

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