Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону

Posted Вчера, 10:05
Published Вчера, 10:05
Modified Вчера, 10:07
Updated Вчера, 10:07
Они рассказали, что ростовчанка не удержалась на балконе и упала из-за этого на землю. Говорится, что она скончалась от полученных травм.
Горожане рассказали, что трагедия произошла в одном из ЖК на улице Мечникова. Добавим, что официальных комментариев на эту тему не поступало, информация уточняется.
«С ума сойти, какой ужас творится», — написали пользователи в комментариях.
«Ужас, жаль женщину», — заявили ростовчане.
Ранее тело молодого парня обнаружили под окнами многоэтажного здания в Батайске. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого появилась информация о состоянии выпавшего в донской столице с 10 этажа бойца поп-MMA.