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Posted Вчера, 10:05

Published Вчера, 10:05

Modified Вчера, 10:07

Updated Вчера, 10:07

Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону

Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону

8 апреля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону
Жительница Ростова-на-Дону выпала с балкона многоэтажного дома и разбилась, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что ростовчанка не удержалась на балконе и упала из-за этого на землю. Говорится, что она скончалась от полученных травм.

Горожане рассказали, что трагедия произошла в одном из ЖК на улице Мечникова. Добавим, что официальных комментариев на эту тему не поступало, информация уточняется.

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«С ума сойти, какой ужас творится», — написали пользователи в комментариях.

«Ужас, жаль женщину», — заявили ростовчане.

Ранее тело молодого парня обнаружили под окнами многоэтажного здания в Батайске. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого появилась информация о состоянии выпавшего в донской столице с 10 этажа бойца поп-MMA.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мечникова#Происшествия
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