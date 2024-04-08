РЭО: Регоператоров из 9 субъектов ждут штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

Posted Вчера, 16:42
Published Вчера, 16:42
Modified Вчера, 16:42
Updated Вчера, 16:42
В соответствии с частями 13 и 14 статьи 8.2 КоАП РФ штраф за нарушение сроков внесения данных в систему может достигать 150 тысяч рублей.
По заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, ФГИС УТКО является продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система позволяет отслеживать движение ТКО и контролировать все этапы этого процесса практически полностью — с момента появления ТКО на контейнерной площадке до момента переработки или захоронения. Система была запущена 1 декабря 2023 года, а до 1 января этого года субъекты РФ и участники рынка были обязаны внести информацию во все обязательные поля статистической отчетности. С этого дня система начала работать в плановом порядке. Абсолютное большинство участников, за исключением небольшой их доли, успело в означенный срок выполнить требование по внесению данных, пишет 56orb.ru.
Процессы внесения данных во ФГИС УТКО контролируются на постоянной основе. Сведения о региональных операторах — нарушителях сроков из Архангельской и Самарской областей уже направлены в Генпрокуратуру РФ. Эксперты в настоящее время изучают информацию от региональных операторов по Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областям, Кубани, Пермскому краю, Республике Адыгея и прочим. В случае обнаружения нарушений в работе материалы тоже будут направлены в соответствующие органы для принятия решений о взысканиях.
Согласно заявлению замгендиректора РЭО Евгения Карелова, участники ФГИС УТКО в целом по России активно и своевременно заполняют необходимые поля в системе. Занесение данных составляет более 93%. С момента введения ФГИС УТКО в эксплуатацию РЭО обеспечивает постоянную консультационную поддержку региональным операторам.
На сайте Российского экологического оператора можно просмотреть видеоуроки и воспользоваться помощью специалистов службы поддержки. Таким образом, РЭО обеспечивает более комфортные условия работы региональных операторов и других поставщиков данных.