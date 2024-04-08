РЭО: Регоператоров из 9 субъектов ждут штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

По заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, ФГИС УТКО является продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система позволяет отслеживать движение ТКО и контролировать все этапы этого процесса практически полностью — с момента появления ТКО на контейнерной площадке до момента переработки или захоронения. Система была запущена 1 декабря 2023 года, а до 1 января этого года субъекты РФ и участники рынка были обязаны внести информацию во все обязательные поля статистической отчетности. С этого дня система начала работать в плановом порядке. Абсолютное большинство участников, за исключением небольшой их доли, успело в означенный срок выполнить требование по внесению данных, пишет 56orb.ru.