Ростовчанам рассказали, как легко забронировать отель онлайн

Стоит заметить, что к началу апреля 2024 года количество квартир для посуточной аренды в Ростовской области увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, а количество загородных объектов выросло на 56%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2500 рублей, а в сегменте загородной недвижимости — 4000 рублей.