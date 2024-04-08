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Posted Вчера, 14:50

Published Вчера, 14:50

Modified Вчера, 14:52

Updated Вчера, 14:52

Ростовчанам рассказали, как легко забронировать отель онлайн

Ростовчанам рассказали, как легко забронировать отель онлайн

8 апреля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Жители России, в том числе Ростовской области, все чаще пользуются сервисами бронирования квартир или номеров в отелях. Рассказываем, как они работают и что нового в этой сфере.

Ранее многие планировали свои путешествия и бронировали номера через иностранные сервисы, но в последнее время все стремительно поменялось. Один из крупнейших зарубежных игроков ушел с российского рынка, а вакантное место заняли компании из РФ.

Крупные бренды запускают собственные сервисы для путешественников и тех, кто отправляет в командировки. Функционал максимально простой — выбираешь город, нужные даты и ставишь в фильтрах необходимые услуги. А после смотришь предложенные варианты.

Арендаторов и арендодателей заманивают различными акциями, скидками и кешбэком. А количество подобных сервисов растет из-за высокого спроса со стороны туристов.

Так, 8 апреля Авито объявило о запуске нового сервиса под названием «Авито Путешествия». Этот раздел на платформе позволит пользователям бронировать не только квартиры и загородную недвижимость для краткосрочного проживания, но и номера в отелях.

Пока известно, что на первом этапе запуска будет представлена обновленная программа лояльности, позволяющая пользователям получать кешбэк. Это бонусы, которые нужно использовать в течение 180 дней для покрытия до 10% стоимости будущих бронирований или на оплату доставки и услуг продвижения. Также планируется внедрение услуг рассрочки для бронирования жилья.

Важно отметить, что с осени 2024 года должно увеличиться количество доступных объектов размещения на платформе. Помимо разнообразного выбора частного жилья, пользователи смогут забронировать номера в отелях по всей России.

Стоит заметить, что к началу апреля 2024 года количество квартир для посуточной аренды в Ростовской области увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, а количество загородных объектов выросло на 56%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2500 рублей, а в сегменте загородной недвижимости — 4000 рублей.

Владельцы и управляющие недвижимостью смогут продвигать свои объекты, но платить заранее не придется, комиссию возьмут в случае бронирования жилья гостем.

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