Ростовчанам рассказали, как защититься от клещей

Posted Вчера, 13:54
Published Вчера, 13:54
Modified Вчера, 13:56
Updated Вчера, 13:56
Он акцентировал внимание на угрозе заражения инфекцией после укуса клещей. Тяжелые формы клещевого энцефалита могут привести к печальным последствиям. В том числе высока вероятность смерти.
Но прививка может помочь в защите от этого опасного заболевания. Лебедев предоставил информацию о том, кто должен прививаться от клещевого энцефалита.
Вакцинацию от этого заболевания рекомендуется проводить только в регионах России с высоким уровнем заражения.
Процедура вакцинации проводится дважды с интервалом от одного до трех месяцев или с интервалом в две недели. Но при втором варианте перед поездкой в лес рекомендуется подождать еще две недели после второй прививки.
Повторная вакцинация проводится на следующий год, а затем — раз в три года.
Существует ряд противопоказаний к вакцинации, включающих аллергию на яйца, наличие сахарного диабета, хроническую сердечную недостаточность, заболевания почек и печени, а также беременность.
Для предотвращения укусов клещей рекомендуется избегать мест обитания этих паразитов, использовать специальные средства отпугивания, носить одежду с длинными рукавами и длинными штанинами, а также тщательно осматривать тело после прогулок и проводить гигиенические процедуры, такие как принятие ванны или душа.
Ранее стало известно, какие экстренные меры предпринять при укусе клеща.