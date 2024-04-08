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Posted Вчера, 13:54

Published Вчера, 13:54

Modified Вчера, 13:56

Updated Вчера, 13:56

Ростовчанам рассказали, как защититься от клещей

Ростовчанам рассказали, как защититься от клещей

8 апреля 2024, 13:54
Фото: pxhere
Ростовчанам рассказали, как защититься от клещей
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил об основных рисках, связанных с укусами клещей, пишет Newia.ru.

Он акцентировал внимание на угрозе заражения инфекцией после укуса клещей. Тяжелые формы клещевого энцефалита могут привести к печальным последствиям. В том числе высока вероятность смерти.

Но прививка может помочь в защите от этого опасного заболевания. Лебедев предоставил информацию о том, кто должен прививаться от клещевого энцефалита.

Вакцинацию от этого заболевания рекомендуется проводить только в регионах России с высоким уровнем заражения.

Процедура вакцинации проводится дважды с интервалом от одного до трех месяцев или с интервалом в две недели. Но при втором варианте перед поездкой в лес рекомендуется подождать еще две недели после второй прививки.

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Повторная вакцинация проводится на следующий год, а затем — раз в три года.

Существует ряд противопоказаний к вакцинации, включающих аллергию на яйца, наличие сахарного диабета, хроническую сердечную недостаточность, заболевания почек и печени, а также беременность.

Для предотвращения укусов клещей рекомендуется избегать мест обитания этих паразитов, использовать специальные средства отпугивания, носить одежду с длинными рукавами и длинными штанинами, а также тщательно осматривать тело после прогулок и проводить гигиенические процедуры, такие как принятие ванны или душа.

Ранее стало известно, какие экстренные меры предпринять при укусе клеща.

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