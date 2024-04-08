Ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов

Posted Вчера, 06:52
Published Вчера, 06:52
Modified Вчера, 06:54
Updated Вчера, 06:54
Митрополит объяснил смысл поговорки «Да у него креста на шее нет». По его словам, это говорит о том, что такой человек оторван от реалий порядочной жизни.
«Это говорит о том, что человек, если мирскими словами сказать, оторва какая-то. Он оторван от реалий жизни церковной и духовной», — заявил Меркурий.
Он сообщил, что специально привел в пример эту поговорку, чтобы зрители посмотрели, есть ли у них крест или нет.
Ранее Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.