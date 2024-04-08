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Posted Вчера, 06:52

Published Вчера, 06:52

Modified Вчера, 06:54

Updated Вчера, 06:54

Ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов

Ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов

8 апреля 2024, 06:52
Фото: donland.ru
Ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов
Люди, которые не носят крест на шее, оторваны от реалий жизни церковной и духовной, сообщил ростовский митрополит Меркурий в передаче на Youtube канале «Дон 24».

Митрополит объяснил смысл поговорки «Да у него креста на шее нет». По его словам, это говорит о том, что такой человек оторван от реалий порядочной жизни.

«Это говорит о том, что человек, если мирскими словами сказать, оторва какая-то. Он оторван от реалий жизни церковной и духовной», — заявил Меркурий.

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Он сообщил, что специально привел в пример эту поговорку, чтобы зрители посмотрели, есть ли у них крест или нет.

Ранее Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовский митрополит Меркурий#Крест
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