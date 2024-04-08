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Posted Вчера, 05:10

Published Вчера, 05:10

Modified Вчера, 05:12

Updated Вчера, 05:12

В Ростове-на-Дону до 10 апреля сохранится солнечная погода

Синоптики рассказали, сколько продлится солнечная погода в Ростове

8 апреля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону до 10 апреля сохранится солнечная погода

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней ожидается солнечная и теплая погода, сообщили синоптики.

Солнечная погода ожидается с 8 по 10 апреля, а температура поднимется до +22 градусов. Осадков не будет, при этом порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

11 апреля, в четверг, солнце скроется за облаками. Термометры покажут +23 градуса.

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Далее в городе сохранится облачная погода, а средняя температура установится на отметке +20 градусов. В эти дни в Ростове дожди не прогнозируются.

По ночам будет холодать до +10 градусов.

Ранее из-за циклона «Ольга» в регионе временно закрывали около100 школ и свыше 140 детских садов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Температура#Синоптики#Солнечная погода
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