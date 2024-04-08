Синоптики рассказали, сколько продлится солнечная погода в Ростове

Posted Вчера, 05:10
Published Вчера, 05:10
Modified Вчера, 05:12
Updated Вчера, 05:12
Солнечная погода ожидается с 8 по 10 апреля, а температура поднимется до +22 градусов. Осадков не будет, при этом порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
11 апреля, в четверг, солнце скроется за облаками. Термометры покажут +23 градуса.
Далее в городе сохранится облачная погода, а средняя температура установится на отметке +20 градусов. В эти дни в Ростове дожди не прогнозируются.
По ночам будет холодать до +10 градусов.
Ранее из-за циклона «Ольга» в регионе временно закрывали около100 школ и свыше 140 детских садов.