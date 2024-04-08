Среди неопознанных тел в «Крокусе» обнаружили семью из Таганрога

Posted Вчера, 16:28
Published Вчера, 16:28
Modified Вчера, 16:30
Updated Вчера, 16:30
Напомним, в последнюю декаду марта в подмосковном Красногорске произошел теракт, жертвами которого стали больше 140 посетителей «Крокус Сити Холл», пострадали почти 700 человек. На опознание части погибших потребовалось несколько недель.
Среди списка жертв оказались и имена дончан — Виктории Ченгаевой и ее сына Артемия. У женщины остались трое дочерей.
В понедельник, 8 апреля, дочь погибшей сообщила, что провела пять часов в морге, еще три часа у следователей, где она давала показания. Девушке удалось получить справки о гибели ее родных.
Портал Donday со ссылкой на дочь Виктории Ангелину рассказал, что личность ее погибших родных и мужа матери удалось установить с помощью анализа ДНК.
«Подтвердили, что все трое погибли. По ДНК опознали», — рассказала девушка изданию, сообщив, что уже с понедельника родные жертв начнут получать и тела, и документы своих близких.