Стали известны новые цены на квартиры в Ростове-на-Дону

Posted Вчера, 14:47
Published Вчера, 14:47
Modified Вчера, 14:49
Updated Вчера, 14:49
В марте стоимость квадратного метра составляла 120,2 тысячи рублей, а месяцем ранее она была 121,7 тысячи. В январе цена достигала 120 тысяч рублей.
Добавим, что цены на жилье увеличивались весь прошлый год. В начале 2023 года стоимость одного квадратного метра составляла 98,2 тысячи рублей.
А в 2019 году цены находились в районе 60,8 тысячи рублей.
Сейчас в целом по Ростовской области стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 111 тысяч рублей, на первичном — 128 тысяч. Количество объявлений о продаже объектов только увеличивается.
Ранее стало известно, что в Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.