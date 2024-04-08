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Posted Вчера, 14:47

Published Вчера, 14:47

Modified Вчера, 14:49

Updated Вчера, 14:49

Стали известны новые цены на квартиры в Ростове-на-Дону

Стали известны новые цены на квартиры в Ростове-на-Дону

8 апреля 2024, 14:47
Фото: donland.ru
Стали известны новые цены на квартиры в Ростове-на-Дону

Цены на квартиры в Ростове стали снижаться после активного роста

В Ростове-на-Дону немного упала стоимость жилья на вторичном рынке за последний месяц, сообщили RostovGazeta на одном из тематических ресурсов.

В марте стоимость квадратного метра составляла 120,2 тысячи рублей, а месяцем ранее она была 121,7 тысячи. В январе цена достигала 120 тысяч рублей.

Добавим, что цены на жилье увеличивались весь прошлый год. В начале 2023 года стоимость одного квадратного метра составляла 98,2 тысячи рублей.

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А в 2019 году цены находились в районе 60,8 тысячи рублей.

Сейчас в целом по Ростовской области стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 111 тысяч рублей, на первичном — 128 тысяч. Количество объявлений о продаже объектов только увеличивается.

Ранее стало известно, что в Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Цены#Жилье#Рынок недвижимости
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