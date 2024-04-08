Стало известно, кто увидит полное солнечное затмение 8 апреля

Posted Вчера, 07:29
Published Вчера, 07:29
Modified Вчера, 07:31
Updated Вчера, 07:31
Это событие ожидается в период с 19.39 и до 22.55 мск, а максимальная фаза должна быть в 21.17. Длительность полной фазы превысит четыре минуты.
Увидеть затмение смогут только жители Северной Америки и ряда островов. В России наблюдать за ним не получится.
Затмения Солнца и Луны происходят периодически, раз в полгода, с промежутком в две недели между ними.
Во время этих астрономических явлений Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой линии. Если Луна находится в середине этой линии, то наблюдается лунное затмение, а если Земля — солнечное.
Ранее ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце.
До этого астроном рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке.