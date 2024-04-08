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Posted Вчера, 07:29

Published Вчера, 07:29

Modified Вчера, 07:31

Updated Вчера, 07:31

Стало известно, кто увидит полное солнечное затмение 8 апреля

Стало известно, кто увидит полное солнечное затмение 8 апреля

8 апреля 2024, 07:29
Фото: Pxhere
Стало известно, кто увидит полное солнечное затмение 8 апреля

Ростовчане не смогут увидеть полное солнечное затмение 8 апреля

Жители Ростовской области не смогут наблюдать за солнечным затмением в понедельник, 8 апреля, сообщает Московский планетарий.

Это событие ожидается в период с 19.39 и до 22.55 мск, а максимальная фаза должна быть в 21.17. Длительность полной фазы превысит четыре минуты.

Увидеть затмение смогут только жители Северной Америки и ряда островов. В России наблюдать за ним не получится.

Затмения Солнца и Луны происходят периодически, раз в полгода, с промежутком в две недели между ними.

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Во время этих астрономических явлений Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой линии. Если Луна находится в середине этой линии, то наблюдается лунное затмение, а если Земля — солнечное.

Ранее ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце.

До этого астроном рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI веке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Солнечное затмение#Астрономические явления
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