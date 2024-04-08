Стоматолог обозначила главные причины срочного удаления зубов мудрости

Posted Вчера, 11:45
Published Вчера, 11:45
Modified Вчера, 11:45
Updated Вчера, 11:45
По словам стоматолога Татьяны Сумцовой, кроме периодонтита показанием к удалению зубов мудрости может быть недостаток места в челюсти из-за которого им просто не хватает пространства для роста. Наконец, операцию могут проводить из-за неправильного угла роста, пишет NEWS.ru.
Неправильный рост восьмёрок может оказывать давление на расположенные рядом зубы, вызывая их смещение.
Также специалист подчеркнула, что зубы мудрости расположены не очень удобно для чистки, это может привести к кариесу и проблемам с дёснами.
Если же рядом с восьмёрками образуются опухоли или кисты, тогда от зуба лучше избавиться.
Стоматолог Елена Мартынова, в свою очередь, сообщила, что проблемы в зубочелюстной системе, в том числе кариес или неправильный прикус, могут вызывать головную боль. Это связано с раздражениями ненрвных окончаний.