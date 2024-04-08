rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:45

Published Вчера, 11:45

Modified Вчера, 11:45

Updated Вчера, 11:45

Стоматолог обозначила главные причины срочного удаления зубов мудрости

8 апреля 2024, 11:45
Если рост и положение зубов мудрости не вызывают дискомфорта, то их не удаляют. Однако, удаление может потребоваться и по медицинским причинам. Одной из них является периодонтит.

По словам стоматолога Татьяны Сумцовой, кроме периодонтита показанием к удалению зубов мудрости может быть недостаток места в челюсти из-за которого им просто не хватает пространства для роста. Наконец, операцию могут проводить из-за неправильного угла роста, пишет NEWS.ru.

Неправильный рост восьмёрок может оказывать давление на расположенные рядом зубы, вызывая их смещение.

Также специалист подчеркнула, что зубы мудрости расположены не очень удобно для чистки, это может привести к кариесу и проблемам с дёснами.

Если же рядом с восьмёрками образуются опухоли или кисты, тогда от зуба лучше избавиться.

Стоматолог Елена Мартынова, в свою очередь, сообщила, что проблемы в зубочелюстной системе, в том числе кариес или неправильный прикус, могут вызывать головную боль. Это связано с раздражениями ненрвных окончаний.

Подпишитесь
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом
Вчера, 15:16
Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей
Вчера, 14:48
Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области
Вчера, 13:48
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область
Вчера, 12:38
Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня
Вчера, 13:49
В «Донском табаке» рассказали, как совмещать добровольчество с работой
Вчера, 06:30
"