Ученые из Ростова придумали, как использовать медуз для лечения рака

Команда биоинженеров ДГТУ на протяжении нескольких лет кропотливо изучала удивительные свойства коллагена, добываемого из медуз Азовского моря. Им удалось найти экономически выгодный способ получения этого уникального биоматериала и доказать, что он служит полноценной заменой коллагену человека и животных.