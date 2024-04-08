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Posted Вчера, 07:10

Published Вчера, 07:10

Modified Вчера, 07:12

Updated Вчера, 07:12

Ученые из Ростова придумали, как использовать медуз для лечения рака

Ученые из Ростова придумали, как использовать медуз для лечения рака

8 апреля 2024, 07:10
Фото: ДГТУ
Ученые из Ростова придумали, как использовать медуз для лечения рака
Ростовские ученые сконструировали революционную модель рака молочной железы человека, для которой использовали коллаген, получаемый из медуз из Азовского моря, сообщили в одном из ведущих вузов города.

В качестве основы для нее был использован уникальный биоматериал — коллаген, извлеченный из медуз Азовского моря.

Эта трехмерная модель состоит из опухолевых и нормальных клеток конкретного пациента, взращенных на коллагеновом каркасе. Благодаря разработке, ученые могут с высокой точностью исследовать различные виды рака и подбирать адресную лекарственную терапию, значительно повышая ее эффективность.

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В качестве основы для нее был использован уникальный биоматериал — коллаген, извлеченный из медуз Азовского моря.В качестве основы для нее был использован уникальный биоматериал — коллаген, извлеченный из медуз Азовского моря.
В качестве основы для нее был использован уникальный биоматериал — коллаген, извлеченный из медуз Азовского моря.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Команда биоинженеров ДГТУ на протяжении нескольких лет кропотливо изучала удивительные свойства коллагена, добываемого из медуз Азовского моря. Им удалось найти экономически выгодный способ получения этого уникального биоматериала и доказать, что он служит полноценной заменой коллагену человека и животных.

Созданная 3D-модель рака молочной железы на основе регионального биоматериала не только решает задачу импортозамещения, но и дарит надежду тысячам пациентов на более эффективное лечение.

Ранее у ростовчанина нашли рак после жалоб на боль в спине.

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