Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове

В редакцию RostovGazeta обратились жители Западного района в Ростове. Люди рассказывают, что сплошь и рядом стали видеть ежиков во дворах. Колючие зверьки уже настолько адаптировались к урбанизированной среде, что перестали бояться человека.

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