Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове

Posted Вчера, 11:34
Published Вчера, 11:34
Modified Вчера, 11:36
Updated Вчера, 11:36
Напомним, что замечать ежиков во дворах жилых домов ростовчане стали еще в прошлом году. Тогда эксперт предупреждал о снижении численности ежиков. Поэтому увидеть колючего зверька считалось большой редкостью.
Теперь ситуация изменилась. Жители Западного жилого массива в Ростове рассказывают, что во дворах жилых домов обосновалось огромное количество ежей.
«Вчера, например, толстый еж, убегая от собаки, застрял в решетке. Мы его спасали», — отмечает ростовчанин, не пожелавший назвать свое имя.
Владельцы собак добавляют, что при прогулке с домашними питомцами сплошь и рядом встречают колючих зверьков.
«Скорее всего, число ежиков увеличилось из-за повышения кормовой базы для них. Это нормальное явление в экосистемах, когда при увеличении объемов пищи следом увеличивается число тех, кто этой пищей питается», — отмечает зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.
Эксперт добавляет, что питаются ежики личинками насекомых, насекомыми, дождевыми червями и слизнями. Крупные ежики способны уничтожать мышей и змей.
«Ежики — это хищники. У них мелкие острые зубы, и они вполне могут укусить. Поэтому в руки лучше их не брать», — рекомендует зоолог.
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