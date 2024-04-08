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Posted Вчера, 11:34

Published Вчера, 11:34

Modified Вчера, 11:36

Updated Вчера, 11:36

Почему во дворах жилых домов в Ростове массово появились ежики

Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове

8 апреля 2024, 11:34
Фото: rostovgazeta.ru
Почему во дворах жилых домов в Ростове массово появились ежики
В редакцию RostovGazeta обратились жители Западного района в Ростове. Люди рассказывают, что сплошь и рядом стали видеть ежиков во дворах. Колючие зверьки уже настолько адаптировались к урбанизированной среде, что перестали бояться человека.

Напомним, что замечать ежиков во дворах жилых домов ростовчане стали еще в прошлом году. Тогда эксперт предупреждал о снижении численности ежиков. Поэтому увидеть колючего зверька считалось большой редкостью.

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Теперь ситуация изменилась. Жители Западного жилого массива в Ростове рассказывают, что во дворах жилых домов обосновалось огромное количество ежей.

«Вчера, например, толстый еж, убегая от собаки, застрял в решетке. Мы его спасали», — отмечает ростовчанин, не пожелавший назвать свое имя.

Жители Западного района в Ростове рассказывают, что во дворах жилых домов обосновалось огромное количество ежей.
Видео: rostovgazeta.ru

Владельцы собак добавляют, что при прогулке с домашними питомцами сплошь и рядом встречают колючих зверьков.

«Скорее всего, число ежиков увеличилось из-за повышения кормовой базы для них. Это нормальное явление в экосистемах, когда при увеличении объемов пищи следом увеличивается число тех, кто этой пищей питается», — отмечает зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

Эксперт добавляет, что питаются ежики личинками насекомых, насекомыми, дождевыми червями и слизнями. Крупные ежики способны уничтожать мышей и змей.

«Ежики — это хищники. У них мелкие острые зубы, и они вполне могут укусить. Поэтому в руки лучше их не брать», — рекомендует зоолог.

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