В Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции

Следователи представили версию, согласно которой больше года до декабря 2022 года дончане, находившиеся в Ростове, за деньги помогали иностранцам незаконно въехать в Россию. Основанием для въезда служили сертификаты о знании русского языка, истории и основ российского законодательства. Благодаря помощи организованной группы в страну смогли въехать 44 мигранта, не обладающие достаточными знаниями ни в одной из указанных ранее сфер.