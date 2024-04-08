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Posted Вчера, 15:25

Published Вчера, 15:25

Modified Вчера, 15:27

Updated Вчера, 15:27

В Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции

В Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции

8 апреля 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции
В Ростовской области возбудили уголовное дело против восьми дончан, подозреваемых в организации незаконной миграции, информацией об этом поделилась пресс-служба донской прокуратуры.

В понедельник, 8 апреля, стало известно, что донская прокуратура утвердила обвинение по делу против восьми жителей Ростовской области. Их подозревают в организации канала незаконной миграции.

Следователи представили версию, согласно которой больше года до декабря 2022 года дончане, находившиеся в Ростове, за деньги помогали иностранцам незаконно въехать в Россию. Основанием для въезда служили сертификаты о знании русского языка, истории и основ российского законодательства. Благодаря помощи организованной группы в страну смогли въехать 44 мигранта, не обладающие достаточными знаниями ни в одной из указанных ранее сфер.

Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района
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Ранее в Ростове устроили массовые рейды на мигрантов, объектами проверки стали рынка на территории города и в Аксайском районе.

Напомним, недавно корреспондент RostovGazeta поговорила с релокантами, которым пришлось вернуться после неудачной миграции. Дончане рассказали о том, с какими проблемами столкнулись за границей и по чему скучали на чужбине.

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