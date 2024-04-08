В Ростове будут судить восемь организаторов канала незаконной миграции

Posted Вчера, 15:25
Published Вчера, 15:25
Modified Вчера, 15:27
Updated Вчера, 15:27
В понедельник, 8 апреля, стало известно, что донская прокуратура утвердила обвинение по делу против восьми жителей Ростовской области. Их подозревают в организации канала незаконной миграции.
Следователи представили версию, согласно которой больше года до декабря 2022 года дончане, находившиеся в Ростове, за деньги помогали иностранцам незаконно въехать в Россию. Основанием для въезда служили сертификаты о знании русского языка, истории и основ российского законодательства. Благодаря помощи организованной группы в страну смогли въехать 44 мигранта, не обладающие достаточными знаниями ни в одной из указанных ранее сфер.
Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростове устроили массовые рейды на мигрантов, объектами проверки стали рынка на территории города и в Аксайском районе.
Напомним, недавно корреспондент RostovGazeta поговорила с релокантами, которым пришлось вернуться после неудачной миграции. Дончане рассказали о том, с какими проблемами столкнулись за границей и по чему скучали на чужбине.