В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический

Posted Вчера, 16:59
Published Вчера, 16:59
Modified Вчера, 17:01
Updated Вчера, 17:01
В понедельник, 8 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на проспекте Коммунистическом, 42 установили оцепление из сотрудников МЧС и пожарных. Причиной установки оцепления якобы стала обувная коробка, небрежно брошенная прямо на проезжей части на пешеходном переходе.
Сейчас проход по регулируемому пешеходному переходу ограничен, там натянули заградительные ленты, рядом стоят несколько спасателей в полной экипировке и пожарная машина.
«На остановке нашли подозрительную коробку. На месте работают пожарные. Ждут сапёров», — добавили авторы сообщения.
Напомним, с 4 апреля это уже третий случай, когда спасатели выезжают на вызов из-за подозрительных предметов.
Сейчас журналисты обратились к представителям полиции, чтобы уточнить информацию о подозрительной находке. Данные уточняются.