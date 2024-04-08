В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический

В понедельник, 8 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на проспекте Коммунистическом, 42 установили оцепление из сотрудников МЧС и пожарных. Причиной установки оцепления якобы стала обувная коробка, небрежно брошенная прямо на проезжей части на пешеходном переходе.