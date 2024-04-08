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Posted Вчера, 16:59

Published Вчера, 16:59

Modified Вчера, 17:01

Updated Вчера, 17:01

В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический

В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический

8 апреля 2024, 16:59
Фото: 1MI
В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
В Ростове из-за обувной коробки оцепили проспект Коммунистический, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В понедельник, 8 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на проспекте Коммунистическом, 42 установили оцепление из сотрудников МЧС и пожарных. Причиной установки оцепления якобы стала обувная коробка, небрежно брошенная прямо на проезжей части на пешеходном переходе.

В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Сейчас проход по регулируемому пешеходному переходу ограничен, там натянули заградительные ленты, рядом стоят несколько спасателей в полной экипировке и пожарная машина.

«На остановке нашли подозрительную коробку. На месте работают пожарные. Ждут сапёров», — добавили авторы сообщения.

В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
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Напомним, с 4 апреля это уже третий случай, когда спасатели выезжают на вызов из-за подозрительных предметов.

Сейчас журналисты обратились к представителям полиции, чтобы уточнить информацию о подозрительной находке. Данные уточняются.

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