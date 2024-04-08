rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:54

Published Вчера, 15:54

Modified Вчера, 15:56

Updated Вчера, 15:56

В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки

В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки

8 апреля 2024, 15:54
Фото: 1MI
В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки
В Ростове бывшему инспектору ДПС дали девять лет колонии, подробности дела рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В понедельник, 8 апреля, сотрудники Следкома рассказали, что второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ собрал достаточно доказательств для вынесения приговора бывшему сотруднику доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону. Мужчину признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге.

Следствие и суд установили, что в течение трех лет с 2017 года подозреваемый использовал служебное положение, чтобы принимать незаконные решения по административным делам на основании поддельных документов о ДТП в Ростове. В результате своей незаконной деятельности инспектору удалось получить взятки на сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей.

Экс-глава донского Минздрава Быковская планирует обжаловать приговор
Узнать подробнее

Деятельность бывшего инспектора пресекли оперативники собственной безопасности донского ГУ МВД.

В итоге суд признал дончанина виновным, его осудили на девять лет, которые экс-инспектор должен провести в колонии строгого режима. Приговор пока не обрел законную силу, его можно обжаловать в суде.

Ранее в Ростове водитель протаранил заправку в районе Темерник. Чтобы помочь ему и его пассажирке выбраться из покореженного автомобиля, очевидцам пришлось вызывать спасателей.

Читайте также:
В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на КаскаднойБывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублейРостовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Надежда Пустяк#Полиция#Преступление#Авария#Спасатели#ДПС#Взятки#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#18+#СК РФ#Колония#Взяточничество#Превышение должностных полномочий#Происшествия#Инспектор
Подпишитесь
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом
Вчера, 15:16
Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей
Вчера, 14:48
Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области
Вчера, 13:48
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область
Вчера, 12:38
Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня
Вчера, 13:49
В «Донском табаке» рассказали, как совмещать добровольчество с работой
Вчера, 06:30
"