В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки

Posted Вчера, 15:54
Published Вчера, 15:54
Modified Вчера, 15:56
Updated Вчера, 15:56
В понедельник, 8 апреля, сотрудники Следкома рассказали, что второй отдел по расследованию особо важных дел донского СУ СК РФ собрал достаточно доказательств для вынесения приговора бывшему сотруднику доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону. Мужчину признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге.
Следствие и суд установили, что в течение трех лет с 2017 года подозреваемый использовал служебное положение, чтобы принимать незаконные решения по административным делам на основании поддельных документов о ДТП в Ростове. В результате своей незаконной деятельности инспектору удалось получить взятки на сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей.
Деятельность бывшего инспектора пресекли оперативники собственной безопасности донского ГУ МВД.
В итоге суд признал дончанина виновным, его осудили на девять лет, которые экс-инспектор должен провести в колонии строгого режима. Приговор пока не обрел законную силу, его можно обжаловать в суде.
Ранее в Ростове водитель протаранил заправку в районе Темерник. Чтобы помочь ему и его пассажирке выбраться из покореженного автомобиля, очевидцам пришлось вызывать спасателей.