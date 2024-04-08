В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взятки

Следствие и суд установили, что в течение трех лет с 2017 года подозреваемый использовал служебное положение, чтобы принимать незаконные решения по административным делам на основании поддельных документов о ДТП в Ростове. В результате своей незаконной деятельности инспектору удалось получить взятки на сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей.