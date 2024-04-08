В Ростовской области кошка Марфа спасла хозяев от пожара

— Мы проснулись и почувствовали запах дыма. Я сразу вышел во двор и понял, что горит хозяйственное здание. Огонь перекинулся на гараж, а оттуда уже на крышу нашего дома. Я открыл гараж и обнаружил, что машина там уже горит. Я поспешил разбудить родителей, чтобы они вышли из дома. Мы с отцом старались выбрать машину из гаража, но у нас ничего не получилось — было уже слишком поздно, — рассказывает владелец жилища Александр.