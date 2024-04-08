В Ростовской области кошка Марфа спасла хозяев от пожара

Posted Вчера, 08:33
Published Вчера, 08:33
Modified Вчера, 08:43
Updated Вчера, 08:43
В ночь с четверга на пятницу семья была сильно напугана. Около двух часов ночи восьмилетняя кошка Марфа, которая спала с своими еще слепыми котятами на теплом полу в ванной комнате, начала очень беспокоиться, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
— Мы проснулись и почувствовали запах дыма. Я сразу вышел во двор и понял, что горит хозяйственное здание. Огонь перекинулся на гараж, а оттуда уже на крышу нашего дома. Я открыл гараж и обнаружил, что машина там уже горит. Я поспешил разбудить родителей, чтобы они вышли из дома. Мы с отцом старались выбрать машину из гаража, но у нас ничего не получилось — было уже слишком поздно, — рассказывает владелец жилища Александр.
Хозяин дома пытался найти котят во время пожара, но кошка спрятала их так хорошо, что это удалось сделать не сразу. К счастью, дым не проник в отдаленный уголок и животные были спасены.
Сейчас семья с помощью односельчан восстанавливает жилище и подыскивает новых хозяев для спасшихся котят.