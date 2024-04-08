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Posted Вчера, 20:37

Published Вчера, 20:37

Modified Вчера, 20:39

Updated Вчера, 20:39

В Ростовской области мужчины все чаще уходят в декретный отпуск

В Ростовской области мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск

8 апреля 2024, 20:37
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области мужчины все чаще уходят в декретный отпуск
В Ростовской области растет количество мужчин, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в региональном пенсионном фонде.

На этот момент таких отцов уже 349. Для получения пособия по уходу за ребенком отцам необходимо оформить соответствующее заявление по месту работы.

В настоящее время отделение Социального фонда Ростовской области автоматически получает информацию о наличии сведений. Благодаря этому упрощается процесс оформления отпуска по уходу за ребенком для отцов. Им не требуется предоставлять дополнительные документы.

При этом время, проведенное в декретном отпуске, засчитывается в общий стаж работы и в пенсионные коэффициенты. Соответственно, при уходе за первым ребенком этот коэффициент составляет -1, 8, при уходе за вторым ребенком — 3,6, а при уходе за третьим или четвертым ребенком — 5,4.

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В 2024 году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может колебаться от 9,2 тысячи рублей в месяц до 49,1 тысячи рублей в месяц в зависимости от минимального и максимального уровней выплаты. Эти изменения были введены с начала текущего года, рассказывает заместитель управляющего отделением Социального фонда Ростовской области Светлана Жинкина.

Сейчас родители, находящиеся в декрете, имеют право на получение пособия даже в том случае, если они решают вернуться к работе до того времени, как ребенку исполнится полтора года.

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#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Дети#Декретные выплаты#Декретный отпуск#Декретные#Наталья Романова
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