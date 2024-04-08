В Ростовской области мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск

Posted Вчера, 20:37
Published Вчера, 20:37
Modified Вчера, 20:39
Updated Вчера, 20:39
На этот момент таких отцов уже 349. Для получения пособия по уходу за ребенком отцам необходимо оформить соответствующее заявление по месту работы.
В настоящее время отделение Социального фонда Ростовской области автоматически получает информацию о наличии сведений. Благодаря этому упрощается процесс оформления отпуска по уходу за ребенком для отцов. Им не требуется предоставлять дополнительные документы.
При этом время, проведенное в декретном отпуске, засчитывается в общий стаж работы и в пенсионные коэффициенты. Соответственно, при уходе за первым ребенком этот коэффициент составляет -1, 8, при уходе за вторым ребенком — 3,6, а при уходе за третьим или четвертым ребенком — 5,4.
В 2024 году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может колебаться от 9,2 тысячи рублей в месяц до 49,1 тысячи рублей в месяц в зависимости от минимального и максимального уровней выплаты. Эти изменения были введены с начала текущего года, рассказывает заместитель управляющего отделением Социального фонда Ростовской области Светлана Жинкина.
Сейчас родители, находящиеся в декрете, имеют право на получение пособия даже в том случае, если они решают вернуться к работе до того времени, как ребенку исполнится полтора года.
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