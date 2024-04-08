В Ростовской области мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск

В 2024 году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может колебаться от 9,2 тысячи рублей в месяц до 49,1 тысячи рублей в месяц в зависимости от минимального и максимального уровней выплаты. Эти изменения были введены с начала текущего года, рассказывает заместитель управляющего отделением Социального фонда Ростовской области Светлана Жинкина.