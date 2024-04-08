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Posted Вчера, 15:16

Published Вчера, 15:16

Modified Вчера, 15:18

Updated Вчера, 15:18

В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом

В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом

8 апреля 2024, 15:16
Фото: Pxhere
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом
В Ростовской области жители все меньше пьют алкоголь, в Азове неизвестный напал на чиновника и сбежал, а в Ростове фиксируют нашествие ежей.

Колючий случай

В понедельник, 8 апреля, жители ЗЖМ в Ростове-на-Дону обратились в редакцию RostovGazeta с сообщением о том, что в районе все чаще замечают ежей. Встреча лесного обитателя с человеком стала настолько частой, что ежики совсем перестали бояться ростовчан.

Жители вспоминают, что первые признаки роста популяции ежей начали фиксировать еще в 2023 году, однако уже этой весной от жителей Западного стали регулярно поступать сообщения о встрече с ежами.

«Вчера, например, толстый еж, убегая от собаки, застрял в решетке. Мы его спасали», — рассказал корреспонденту один из местных жителей, добавив, что чаще всего ежей замечают собачники во время выгула своих любимцев.

Зоолог Александр Евсюков объясняет явление увеличением объемов кормовой базы, благодаря которому ежей становится все больше.

«Это нормальное явление в экосистемах», — рассказал Александр Евсюков, добавив, что в рацион ежей входят личинки насекомых и сами насекомые, черви и слизни, а также в отдельных случаях мыши и змеи.

Эксперт посоветовал дончанам не обманываться миловидностью зверьков и помнить о том, что ежи являются хищниками, а потому брать их в руки не следует, чтобы избежать укусов.

Трезвость — залог здоровья

Еще одной важной новостью дня стало то, то что Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны по итогам первого квартала 2024 года. Этого удалось добиться благодаря низким показателям употребления алкоголя местными жителями.

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Еще одной важной новостью дня стало то, то что Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны по итогам первого квартала 2024 года.Еще одной важной новостью дня стало то, то что Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны по итогам первого квартала 2024 года.
Еще одной важной новостью дня стало то, то что Ростовская область вошла в десятку самых трезвых регионов страны по итогам первого квартала 2024 года.
Фото: 1MI

Так, по данным федерального Минздрава, на одного жителя Ростовской области пришлось 4,94 литра выпитого этанола. Глава донского Минздрава Юрий Кобзев уточняет, что с каждым годом в Ростовской области становится все меньше жителей, у которых диагностировали алкоголизм. Ежегодно этот показатель снижается на 5%, и сейчас в Ростовской области под наблюдением наркологов находятся более 30 тысяч дончан с зависимостью от алкоголя.

Удар в спину

Главной новостью дня стало нападение на чиновника из Азова, о котором рассказали авторы Telegram-канала Don_Mash.

По предварительной информации, в конце марта неизвестный мужчина подошел к чиновнику на улице Толстого и вонзил ему в поясницу острый предмет. Когда потерпевший постарался понять, что происходит и обернулся, он смог увидеть только силуэт беглеца, который стремительно скрылся с места происшествия.

Сотруднику администрации удалось дойти до больницы, поскольку рана была неглубокой — до 10 сантиметров, там мужчина смог получить помощь врачей.

Авторы канала рассказали, что и сейчас у жертвы и его окружения нет предположений о том, кем был нападавший. У чиновника якобы не было врагов, а сам он всегда был приветлив и вежлив по отношению к окружающим.

Позднее комментарий о произошедшем дали и сотрудники полиции, которые сообщили, что по факту нападения на 62-летнего дончанина возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего, а также найти предполагаемого виновника.

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