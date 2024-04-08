В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом

Так, по данным федерального Минздрава, на одного жителя Ростовской области пришлось 4,94 литра выпитого этанола. Глава донского Минздрава Юрий Кобзев уточняет, что с каждым годом в Ростовской области становится все меньше жителей, у которых диагностировали алкоголизм. Ежегодно этот показатель снижается на 5%, и сейчас в Ростовской области под наблюдением наркологов находятся более 30 тысяч дончан с зависимостью от алкоголя.