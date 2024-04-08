Ветеринар Захарченко дал рекомендации по лечению ушного клеща у кошек

По мнению специалиста, кошки чаще заражаются отодектозом (ушным клещом) на улице, контактируя с другими животными или гуляя по траве. Первым симптомом болезни является появление темных бляшек в ушах. Если их не лечить на этом этапе, то заболевание может прогрессировать до воспаления и образования гнойных корочек. Обычно такие признаки наблюдаются на обоих ушах, передает newia.ru со ссылкой на ветеринара Олега Захарченко.