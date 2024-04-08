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Posted Вчера, 11:06

Published Вчера, 11:06

Modified Вчера, 11:06

Updated Вчера, 11:06

Ветеринар Захарченко дал рекомендации по лечению ушного клеща у кошек

Ветеринар Захарченко дал рекомендации по лечению ушного клеща у кошек

8 апреля 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Ветеринар Олег Захарченко поделился информацией о признаках отодектоза у кошек и дал рекомендации по лечению этого заболевания в домашних питомцев.

По мнению специалиста, кошки чаще заражаются отодектозом (ушным клещом) на улице, контактируя с другими животными или гуляя по траве. Первым симптомом болезни является появление темных бляшек в ушах. Если их не лечить на этом этапе, то заболевание может прогрессировать до воспаления и образования гнойных корочек. Обычно такие признаки наблюдаются на обоих ушах, передает newia.ru со ссылкой на ветеринара Олега Захарченко.

Зараженное животное обычно ведет себя беспокойно: трясет головой, чешет уши задними лапами, трется о ковер. При появлении первых признаков ушного клеща важно обратиться к ветеринару. Также можно оказать помощь питомцу в домашних условиях. Для этого сначала нужно обработать коту уши очищающим лосьоном, после чего использовать капли от паразитов.

Эксперт уточняет, что существуют различные виды капель против ушного клеща — некоторые закапываются в уши, другие наносятся на холку. Кроме того, в аптеках можно приобрести специальные мази, действие которых направлено против паразитов, вызывающих заболевание.

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