Ветеринар Захарченко дал рекомендации по лечению ушного клеща у кошек

Posted Вчера, 11:06
Published Вчера, 11:06
Modified Вчера, 11:06
Updated Вчера, 11:06
По мнению специалиста, кошки чаще заражаются отодектозом (ушным клещом) на улице, контактируя с другими животными или гуляя по траве. Первым симптомом болезни является появление темных бляшек в ушах. Если их не лечить на этом этапе, то заболевание может прогрессировать до воспаления и образования гнойных корочек. Обычно такие признаки наблюдаются на обоих ушах, передает newia.ru со ссылкой на ветеринара Олега Захарченко.
Зараженное животное обычно ведет себя беспокойно: трясет головой, чешет уши задними лапами, трется о ковер. При появлении первых признаков ушного клеща важно обратиться к ветеринару. Также можно оказать помощь питомцу в домашних условиях. Для этого сначала нужно обработать коту уши очищающим лосьоном, после чего использовать капли от паразитов.
Эксперт уточняет, что существуют различные виды капель против ушного клеща — некоторые закапываются в уши, другие наносятся на холку. Кроме того, в аптеках можно приобрести специальные мази, действие которых направлено против паразитов, вызывающих заболевание.