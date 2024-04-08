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Posted Вчера, 10:46

Published Вчера, 10:46

Modified Вчера, 10:48

Updated Вчера, 10:48

Власти ответили на вопрос о работе ПВО в Таганроге

Власти ответили на вопрос о работе ПВО в Таганроге

8 апреля 2024, 10:46
Фото: mil.ru
Власти ответили на вопрос о работе ПВО в Таганроге

Власти опровергли информацию о работе ПВО в Таганроге 8 апреля

В Таганроге в понедельник, 8 апреля, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.

Все началось с сообщений местных жителей в соцсетях, которые рассказали о появившемся белом следе в небе. Они пытались угадать причину его появления и предполагали, что это может быть работа системы ПВО.

«Зачем вы поднимаете панику? Это не значит, что надо фотографировать и обсуждать, откуда и когда сбили. Просто радуйтесь, что обошлось», — писали горожане. Теперь власти региона прокомментировали эту ситуацию.

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«Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме», — заявили в правительстве.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#ПВО#Беспилотник#Происшествия
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