Власти ответили на вопрос о работе ПВО в Таганроге

Posted Вчера, 10:46
Published Вчера, 10:46
Modified Вчера, 10:48
Updated Вчера, 10:48
Все началось с сообщений местных жителей в соцсетях, которые рассказали о появившемся белом следе в небе. Они пытались угадать причину его появления и предполагали, что это может быть работа системы ПВО.
«Зачем вы поднимаете панику? Это не значит, что надо фотографировать и обсуждать, откуда и когда сбили. Просто радуйтесь, что обошлось», — писали горожане. Теперь власти региона прокомментировали эту ситуацию.
«Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме», — заявили в правительстве.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске. Материал на эту тему читайте по ссылке.