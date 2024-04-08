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Posted Вчера, 11:18

Published Вчера, 11:18

Modified Вчера, 11:20

Updated Вчера, 11:20

Военкор Разин заявил о пролете вражеского дрона в Ростовской области

Военкор Разин заявил о перехвате вражеского дрона-разведчика в Ростовской области

8 апреля 2024, 11:18
Фото: mil.ru
Военкор Разин заявил о пролете вражеского дрона в Ростовской области

Военкор Разин заявил о перехвате дрона-разведчика в Ростовской области

Над Ростовской областью пролетел вражеский разведывательный беспилотник, сообщил в Telegram военкор Владимир Разин.

По его словам, беспилотник якобы направлялся в сторону Морозовска, чтобы разведать обстановку. Разин уточнил, что РЭБ пресекла разведку.

Военкор предположил, что беспилотник могли запустить для подготовки атаки. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Добавим, что ранее в регионе уже несколько раз система ПВО сбивала украинские беспилотники.

Так, губернатор Василий Голубев рассказывал о пострадавших от детонации дрона в Морозовске. Тогда ранения получили восемь человек, их доставили в больницу.

До этого система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Разведка#Происшествия#Вражеский дрон
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