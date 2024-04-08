Военкор Разин заявил о перехвате вражеского дрона-разведчика в Ростовской области

Posted Вчера, 11:18
Published Вчера, 11:18
Modified Вчера, 11:20
Updated Вчера, 11:20
По его словам, беспилотник якобы направлялся в сторону Морозовска, чтобы разведать обстановку. Разин уточнил, что РЭБ пресекла разведку.
Военкор предположил, что беспилотник могли запустить для подготовки атаки. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что ранее в регионе уже несколько раз система ПВО сбивала украинские беспилотники.
Так, губернатор Василий Голубев рассказывал о пострадавших от детонации дрона в Морозовске. Тогда ранения получили восемь человек, их доставили в больницу.
До этого система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в регионе.