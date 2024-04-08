Юные артисты из Ростова приняли участие в мюзикле «Ожерелье России. Легенды»

Posted Вчера, 12:26
Published Вчера, 12:26
Modified Вчера, 12:28
Updated Вчера, 12:28
Наставником проекта выступила Народная артистка России, заведующая кафедрой «Креативные индустрии» ДГТУ Анита Цой.
В сюжетную линию мюзикла вплетены легенды, сказания, традиции и герои-богатыри фольклора различных народов России. Пролог знакомит зрителей с современным мегаполисом, в котором существуют потомки различных культур. Далее каждый образ раскрывается в небольшом эпизоде, повествующем о традициях и культуре каждого региона.
— В современном обществе существует проблема самоидентификации человека, как части народной общности. Поскольку, на территории России проживают различные народности, задача их представления заключается в том, чтобы культивировать чувство общности и сплоченности, раскрыть культурное богатство каждой народности, сохранить и передать молодому поколению традиции народной культуры, воспитать чувство любви и уважения к Родине, — подчеркнула автор идеи, продюсер проекта и руководитель театра-студии «Браво-ДГТУ» Наталья Соломатина.
В постановке были задействованы юные дарования из семи федеральных округов: Приволжского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного и Центрального, а также представители Луганской народной республики. Более 15 000 артистов со всей России прошли отборочные конкурсы по различным номинациям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство.
Судьбу творческих коллективов решил всероссийский фестиваль-кастинг «Ожерелье России», победители которого вошли в основную труппу шоу. Артисты театра-студии «Браво-ДГТУ», широко известные в регионе своими уникальными музыкальными спектаклями, на отборочном этапе стали призерами вокального направления. Вместе с ними в шоу выступили и другие представители из Ростова — театр-танца «Без предела» и театральная студия «Бравые ребята», которые также являются воспитанниками Донского государственного технического университета.
Всего более 2 000 зрителей посетили премьерный показ мюзикла. В числе почетных гостей мероприятия были Таисия Павалий, Диана Гурцкая, Анастасия Волочкова, Дмитрий Колдун и Николай Агутин.
Этнографический мюзикл «Ожерелье России. Легенды», вошел в Книгу рекордов России, как спектакль с наибольшем количеством участников в России.