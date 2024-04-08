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Posted Вчера, 12:26

Published Вчера, 12:26

Modified Вчера, 12:28

Updated Вчера, 12:28

Юные артисты из Ростова приняли участие в мюзикле «Ожерелье России. Легенды»

Юные артисты из Ростова приняли участие в мюзикле «Ожерелье России. Легенды»

8 апреля 2024, 12:26
Фото: ДГТУ
7 апреля в концертном зале «Москва» состоялась премьера всероссийского этнографического мюзикла «Ожерелье России. Легенды». Артисты театра-студии «Браво-ДГТУ» стали частью театрализованного шоу, организованного АНО «Открытый мир искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Наставником проекта выступила Народная артистка России, заведующая кафедрой «Креативные индустрии» ДГТУ Анита Цой.

В сюжетную линию мюзикла вплетены легенды, сказания, традиции и герои-богатыри фольклора различных народов России. Пролог знакомит зрителей с современным мегаполисом, в котором существуют потомки различных культур. Далее каждый образ раскрывается в небольшом эпизоде, повествующем о традициях и культуре каждого региона.

Наставником проекта выступила Народная артистка России, заведующая кафедрой «Креативные индустрии» ДГТУ Анита Цой.Наставником проекта выступила Народная артистка России, заведующая кафедрой «Креативные индустрии» ДГТУ Анита Цой.
Наставником проекта выступила Народная артистка России, заведующая кафедрой «Креативные индустрии» ДГТУ Анита Цой.
Фото: ДГТУ

— В современном обществе существует проблема самоидентификации человека, как части народной общности. Поскольку, на территории России проживают различные народности, задача их представления заключается в том, чтобы культивировать чувство общности и сплоченности, раскрыть культурное богатство каждой народности, сохранить и передать молодому поколению традиции народной культуры, воспитать чувство любви и уважения к Родине, — подчеркнула автор идеи, продюсер проекта и руководитель театра-студии «Браво-ДГТУ» Наталья Соломатина.

В постановке были задействованы юные дарования из семи федеральных округов: Приволжского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного и Центрального, а также представители Луганской народной республики. Более 15 000 артистов со всей России прошли отборочные конкурсы по различным номинациям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство.

Фото: ДГТУ

Судьбу творческих коллективов решил всероссийский фестиваль-кастинг «Ожерелье России», победители которого вошли в основную труппу шоу. Артисты театра-студии «Браво-ДГТУ», широко известные в регионе своими уникальными музыкальными спектаклями, на отборочном этапе стали призерами вокального направления. Вместе с ними в шоу выступили и другие представители из Ростова — театр-танца «Без предела» и театральная студия «Бравые ребята», которые также являются воспитанниками Донского государственного технического университета.

Всего более 2 000 зрителей посетили премьерный показ мюзикла. В числе почетных гостей мероприятия были Таисия Павалий, Диана Гурцкая, Анастасия Волочкова, Дмитрий Колдун и Николай Агутин.

Этнографический мюзикл «Ожерелье России. Легенды», вошел в Книгу рекордов России, как спектакль с наибольшем количеством участников в России.

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