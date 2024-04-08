Юные артисты из Ростова приняли участие в мюзикле «Ожерелье России. Легенды»

Судьбу творческих коллективов решил всероссийский фестиваль-кастинг «Ожерелье России», победители которого вошли в основную труппу шоу. Артисты театра-студии «Браво-ДГТУ», широко известные в регионе своими уникальными музыкальными спектаклями, на отборочном этапе стали призерами вокального направления. Вместе с ними в шоу выступили и другие представители из Ростова — театр-танца «Без предела» и театральная студия «Бравые ребята», которые также являются воспитанниками Донского государственного технического университета.