Задержан четвертый подозреваемый в двойном убийстве под Ростовом

Posted Вчера, 08:22
Published Вчера, 08:22
Modified Вчера, 08:31
Updated Вчера, 08:31
По информации «КП-Ростов-на-Дону», коллегам назначили встречу. Скорее всего, они думали, что кто-то хочет с ними поговорить. Однако вместо разговора произошло страшное событие на поле у реки. Инженера нашли связанным по рукам и ногам в его собственной машине. У него отсутствовали уши, а на шее была видна ножевая рана. Немного позднее тело его коллеги обнаружили в реке.
Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено дело по статье «Убийство». Сначала рассматривалась версия, что к преступлению могли быть причастны два человека, при этом один из них представлялся под ложным именем Алексей. О втором подозреваемом было известно, что он родился в поселке на границе с Калмыкией. Перед совершением преступления, мужчина успел жениться и стать отцом.
Чуть позже выяснилось, что в двойном убийстве могли быть замешаны четверо людей. Трое из них задержаны в ночь с пятницы на субботу. Они скрывались в одном из районов Ростовской области. Все трое подозреваемых дали признательные показания. Четвертого подозреваемого арестовали спустя сутки в Волгограде.
Предварительно можно сказать, что мотивом преступления стала личная неприязнь к сотрудникам кооператива. Суд в ближайшее время примет решение о применении меры пресечения в отношении подозреваемых.