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Posted Вчера, 08:22

Published Вчера, 08:22

Modified Вчера, 08:31

Updated Вчера, 08:31

Задержан четвертый подозреваемый в двойном убийстве под Ростовом

8 апреля 2024, 08:22
В Ростовской области продолжают раскрывать детали шокирующего убийства сотрудников сельскохозяйственного кооператива — главного инженера и его напарника.

По информации «КП-Ростов-на-Дону», коллегам назначили встречу. Скорее всего, они думали, что кто-то хочет с ними поговорить. Однако вместо разговора произошло страшное событие на поле у реки. Инженера нашли связанным по рукам и ногам в его собственной машине. У него отсутствовали уши, а на шее была видна ножевая рана. Немного позднее тело его коллеги обнаружили в реке.

Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено дело по статье «Убийство». Сначала рассматривалась версия, что к преступлению могли быть причастны два человека, при этом один из них представлялся под ложным именем Алексей. О втором подозреваемом было известно, что он родился в поселке на границе с Калмыкией. Перед совершением преступления, мужчина успел жениться и стать отцом.

Чуть позже выяснилось, что в двойном убийстве могли быть замешаны четверо людей. Трое из них задержаны в ночь с пятницы на субботу. Они скрывались в одном из районов Ростовской области. Все трое подозреваемых дали признательные показания. Четвертого подозреваемого арестовали спустя сутки в Волгограде.

Предварительно можно сказать, что мотивом преступления стала личная неприязнь к сотрудникам кооператива. Суд в ближайшее время примет решение о применении меры пресечения в отношении подозреваемых.

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