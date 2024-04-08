Задержан четвертый подозреваемый в двойном убийстве под Ростовом

Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено дело по статье «Убийство». Сначала рассматривалась версия, что к преступлению могли быть причастны два человека, при этом один из них представлялся под ложным именем Алексей. О втором подозреваемом было известно, что он родился в поселке на границе с Калмыкией. Перед совершением преступления, мужчина успел жениться и стать отцом.