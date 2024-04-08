Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК

По словам продавца, участок относится к землям населенных пунктов, здесь можно построить многоквартирные дома или торгово-развлекательный центр. В числе плюсов земли продавец упоминает удачное расположение, поскольку рядом находится несколько детских садов, школа №78, а также бизнес-центры, колледжи, прокуратура и другие значимые социальные объекты.