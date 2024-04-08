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Posted Вчера, 17:18

Published Вчера, 17:18

Modified Вчера, 17:20

Updated Вчера, 17:20

Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК

Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК

8 апреля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК
В Ростове на продажу выставили участок земли на улице Красноармейской, владелец предлагает построить там очередной торговый центр или ЖК, информация об этом появилась на портале объявлений.

В начале апреля через агентство неизвестный собственник выставил на продажу 46 соток в самом сердце Ростова — в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, а также переулков Братского и Халтуринского. Стоимость объекта недвижимости составила 360 миллионов рублей.

Возможные объекты для размещения на участкеВозможные объекты для размещения на участке
Возможные объекты для размещения на участкеВозможные объекты для размещения на участке
Схема размещения участка стоимостью 360 миллионов рублейСхема размещения участка стоимостью 360 миллионов рублей
Возможные объекты для размещения на участке
Фото: Авито

По словам продавца, участок относится к землям населенных пунктов, здесь можно построить многоквартирные дома или торгово-развлекательный центр. В числе плюсов земли продавец упоминает удачное расположение, поскольку рядом находится несколько детских садов, школа №78, а также бизнес-центры, колледжи, прокуратура и другие значимые социальные объекты.

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Представители агентства добавили, что у будущего владельца участка есть возможность докупить землю, чтобы «выйти» на улицу Максима Горького.

Ранее в Ростове объявили о начале строительства огромной гостиницы на берегу реки Дон.

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