Землю в центре Ростова продают за 360 млн рублей под застройку ТЦ или ЖК

Posted Вчера, 17:18
Published Вчера, 17:18
Modified Вчера, 17:20
Updated Вчера, 17:20
В начале апреля через агентство неизвестный собственник выставил на продажу 46 соток в самом сердце Ростова — в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, а также переулков Братского и Халтуринского. Стоимость объекта недвижимости составила 360 миллионов рублей.
По словам продавца, участок относится к землям населенных пунктов, здесь можно построить многоквартирные дома или торгово-развлекательный центр. В числе плюсов земли продавец упоминает удачное расположение, поскольку рядом находится несколько детских садов, школа №78, а также бизнес-центры, колледжи, прокуратура и другие значимые социальные объекты.
Представители агентства добавили, что у будущего владельца участка есть возможность докупить землю, чтобы «выйти» на улицу Максима Горького.
Ранее в Ростове объявили о начале строительства огромной гостиницы на берегу реки Дон.