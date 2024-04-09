Актера Павла Деревянко снова развели мошенники на крупную сумму

На днях артист обратился в полицию с жалобой на кражу средств. Он рассказал, что в конце марта ему в мессенджере написал знакомый с просьбой одолжить 300 тысяч рублей. Не задумываясь, актер перевел деньги ему на карточку. Затем ушлый знакомый попросил перевести еще 250 тысяч рублей. Только в этот момент Деревянко догадался, что стал жертвой обмана.