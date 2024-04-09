Актера Павла Деревянко снова развели мошенники на крупную сумму

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
На днях артист обратился в полицию с жалобой на кражу средств. Он рассказал, что в конце марта ему в мессенджере написал знакомый с просьбой одолжить 300 тысяч рублей. Не задумываясь, актер перевел деньги ему на карточку. Затем ушлый знакомый попросил перевести еще 250 тысяч рублей. Только в этот момент Деревянко догадался, что стал жертвой обмана.
Теперь правоохранительные органы помогают уроженцу Таганрога вернуть украденные мошенниками 300 тысяч. Сам артист официально информацию о происшествии не комментировал.
Это не первый раз, когда Деревянко теряет деньги из-за мошенников и сомнительных вложений. Ранее он рассказал, как «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге.