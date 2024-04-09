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Published Сегодня, 08:52

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Уроженец Таганрога Деревянко в очередной раз «подарил» мошенникам свои деньги

Актера Павла Деревянко снова развели мошенники на крупную сумму

9 апреля 2024, 08:52
Фото: Kremlin.ru
Уроженец Таганрога Деревянко в очередной раз «подарил» мошенникам свои деньги

Уроженец Таганрога Деревянко опять отдал мошенникам свои деньги

Актер Павел Деревянко стал жертвой телефонных мошенников, пишет SHOT.

На днях артист обратился в полицию с жалобой на кражу средств. Он рассказал, что в конце марта ему в мессенджере написал знакомый с просьбой одолжить 300 тысяч рублей. Не задумываясь, актер перевел деньги ему на карточку. Затем ушлый знакомый попросил перевести еще 250 тысяч рублей. Только в этот момент Деревянко догадался, что стал жертвой обмана.

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Теперь правоохранительные органы помогают уроженцу Таганрога вернуть украденные мошенниками 300 тысяч. Сам артист официально информацию о происшествии не комментировал.

Это не первый раз, когда Деревянко теряет деньги из-за мошенников и сомнительных вложений. Ранее он рассказал, как «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Мошенники#Происшествия
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