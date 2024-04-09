Больше 20 разрешений на строительство домов выдали власти Ростова с начала года

25-этажку возведут и на Текучева, 370/2. Разрешение на это получило ООО «СЗ „ЖК Текучев“». Также в центре, но уже на Буденновском, 77/117 появится высотка в 26 этажей от застройщика «Софт-Недвижимость». А на Соколова, 38-40 власти позволили возвести жилой дом с двухэтажными офисными помещениями и подземной автостоянкой.