Больше 20 разрешений на строительство домов выдали власти Ростова с начала года

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Так, еще один 11-этажный дом должен появиться на улице Вересаева в Ростове. Разрешение на его строительство продлили до 2026 года для застройщика «Региональная
Строительная Корпорация».
На два года дали разрешение и ООО «СЗ „Ростовстрой-Дон“». Компания хочет возвести два 26-этажных дома и три 21-этажных с автостоянкой на улице Таганрогской, 134/10. В каждом из высотных домов будет больше 500 квартир.
25-этажку возведут и на Текучева, 370/2. Разрешение на это получило ООО «СЗ „ЖК Текучев“». Также в центре, но уже на Буденновском, 77/117 появится высотка в 26 этажей от застройщика «Софт-Недвижимость». А на Соколова, 38-40 власти позволили возвести жилой дом с двухэтажными офисными помещениями и подземной автостоянкой.
Новые дома построят и в Левенцовке. ООО «СЗ „Левенцовка Парк“ планирует возвести в восьмом микрорайоне здания до 13 этажей с объектами общественного назначения. В четвертом микрорайоне застройщик „Галактика 4“ получила разрешение на строительство двух 25-этажных домов.
Еще три дома появятся на проспекте Шолохова, однако конкретного адресного ориентира власти не указали. Известно лишь, что там планируют построить два 21-этажных здания и одно здание в семь этажей.
На Вавилова, в районе военного городка №140 кубанские застройщики получили разрешение до 2027 года на строительство трех 18-этажных домов.
Всего администрация за первый квартал выдала 23 разрешения на жилищное строительство в Ростове.
Ранее сообщалось, что в Ростове изменят Правила землепользования и застройки города.