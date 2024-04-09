Чем опасна зимняя резина в теплое время года: мнение эксперта

«Шипы придуманы для того, чтобы обеспечивать хорошее сцепление на гладкой дороге, покрытой льдом или снегом. На голом асфальте шипы, которые прочно врезаются в покрытие увеличивают время отклика машины на действия водителя. Становится сложнее трогаться, тормозной путь увеличивается, а на поворотах машину может заносить», — объясняет эксперт.