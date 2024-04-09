Чем опасна зимняя резина в теплое время года: мнение эксперта

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По мнению Егора Томлинова, жителям Ростовской области стоит подождать до середины апреля, прежде чем поменять резину на авто на летнюю.
«Проливные ливни и заморозки по утрам или ночам еще могут быть, лучше не рисковать», — советует эксперт.
Однако езда при плюсовой температуре на шипованной резине может осложнить управление автомобилем.
«Шипы придуманы для того, чтобы обеспечивать хорошее сцепление на гладкой дороге, покрытой льдом или снегом. На голом асфальте шипы, которые прочно врезаются в покрытие увеличивают время отклика машины на действия водителя. Становится сложнее трогаться, тормозной путь увеличивается, а на поворотах машину может заносить», — объясняет эксперт.
Кроме того, резина, из которой сделаны зимние шины, предназначена специально для низких температур.
«В жару резина будет становиться мягкой, продавливаться. В конце-концов, состав резины испортится и следующей зимой такие шины будет использовать опасно», — предупреждает Егор Томлинов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти решили собрать у ростовчан автомобильные шины.