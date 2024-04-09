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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Донские ученые научили ИИ быстро диагностировать рак у пациентов

Донские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов

9 апреля 2024, 15:05
Фото: sfedu.ru
Донские ученые научили ИИ быстро диагностировать рак у пациентов
В Ростовской области ученые одного из вузов создали метод диагностики рака при помощи искусственного интеллекта, об этом сообщили в пресс-службе университета.

Ученым Южного федерального университета удалось разработать метод машинного обучения, который позволяет искусственному интеллекту быстро распознавать онкологические заболевания и составлять план лечения. Точность диагностики составила более 96%.

Специалисты утверждают, что их разработка способна принести пользу при анализе медицинских изображений, составлении плана лечения и прогноза выживаемости пациента.

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Метод Pathologist AI, как говорят его создатели, может обработать большие объемы информации в короткие сроки, что позволит оказать помощь пациентам с быстротекущими формами онкологических заболеваний. Однако, по словам инженера-исследователя исследовательской лаборатории ЦНП ЮФУ Елены Варламовой, метод требует доработки, например, включения различных групп населения и их данных в обучающие датасеты.

Однако, по словам инженера-исследователя исследовательской лаборатории ЦНП ЮФУ Елены Варламовой, метод требует доработки, например, включения различных групп населения и их данных в обучающие датасеты.Однако, по словам инженера-исследователя исследовательской лаборатории ЦНП ЮФУ Елены Варламовой, метод требует доработки, например, включения различных групп населения и их данных в обучающие датасеты.
Однако, по словам инженера-исследователя исследовательской лаборатории ЦНП ЮФУ Елены Варламовой, метод требует доработки, например, включения различных групп населения и их данных в обучающие датасеты.
Фото: sfedu.ru

Ученая Елена Варламова отмечает, что в настоящий момент ИИ в медицинской практике предпочитают использовать не как основной инструмент при принятии решений о лечении пациентов, а в качестве подтверждения решений специалиста, который вел прием больного и разрабатывает план для лечения своих пациентов.

Ранее в Ростове в центре хирургии появился робот, способный измерять артериальное давление и сахар пациентов.

Напомним, недавно врачи из Ростовской области помогли пациенту из новых регионов России, который в раннем детстве проглотил почти три десятка монет и едва не погиб в результате кровотечения желудка.

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