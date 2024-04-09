Донские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов

Ученая Елена Варламова отмечает, что в настоящий момент ИИ в медицинской практике предпочитают использовать не как основной инструмент при принятии решений о лечении пациентов, а в качестве подтверждения решений специалиста, который вел прием больного и разрабатывает план для лечения своих пациентов.