Донские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Ученым Южного федерального университета удалось разработать метод машинного обучения, который позволяет искусственному интеллекту быстро распознавать онкологические заболевания и составлять план лечения. Точность диагностики составила более 96%.
Специалисты утверждают, что их разработка способна принести пользу при анализе медицинских изображений, составлении плана лечения и прогноза выживаемости пациента.
Метод Pathologist AI, как говорят его создатели, может обработать большие объемы информации в короткие сроки, что позволит оказать помощь пациентам с быстротекущими формами онкологических заболеваний. Однако, по словам инженера-исследователя исследовательской лаборатории ЦНП ЮФУ Елены Варламовой, метод требует доработки, например, включения различных групп населения и их данных в обучающие датасеты.
Ученая Елена Варламова отмечает, что в настоящий момент ИИ в медицинской практике предпочитают использовать не как основной инструмент при принятии решений о лечении пациентов, а в качестве подтверждения решений специалиста, который вел прием больного и разрабатывает план для лечения своих пациентов.
Ранее в Ростове в центре хирургии появился робот, способный измерять артериальное давление и сахар пациентов.
Напомним, недавно врачи из Ростовской области помогли пациенту из новых регионов России, который в раннем детстве проглотил почти три десятка монет и едва не погиб в результате кровотечения желудка.