Эксперт рассказал о возможных вариантов раздела ипотечной квартиры после развода

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Обычно имущество супругов делится поровну, если в брачном договоре не оговорено иное и если дети несовершеннолетние. Если есть несовершеннолетние дети, то процесс деления усложняется из-за участия органов опеки.
«Ипотечное жилье нельзя просто так поделить. С одной стороны, это — недвижимое имущество, которое должно быть разделено, с другой — это общий долг супругов, а также залоговое обременение», — отметил юрист в интервью RuNews24.Ru. В таком процессе участвует также банк-залогодержатель, который следит за соблюдением интересов кредитора.
Если один из супругов взял ипотеку на квартиру до брака, то квартира делится пропорционально вкладу каждого при погашении кредита. Оценку долей заемщиков проводит суд. Для этого нужно предоставить чеки, подтверждающие платежи и другие финансовые операции, рассказал эксперт.
Иногда квартира остается у одного владельца полностью, а второй супруг получает компенсацию в виде половины стоимости кредитных сумм, выплаченных во время брака.
Если ипотечное жилье было приобретено во время брака, а второй супруг выступил как со-заемщик, то банк оценивает кредитоспособность каждого из них отдельно. Если в сделке участвует материнский капитал, то доли должны быть выделены на всех членов семьи, напомнил Палюлин.
Если развод происходит, когда кредит еще не закрыт, то банк предлагает разделить как квартиру, так и кредитный договор. Это возможно, если оба партнера могут погасить кредит отдельно.
Если один из супругов не в состоянии выплачивать кредит, а другой способен, то банк может исключить одного из них из ипотечного договора по взаимному согласию. В этом случае недвижимость с ее обременениями передается единственному заемщику, рассказал эксперт.
Наконец, если стороны не могут достичь согласия, то жилье может быть продано на торгах. Банк получает остаток долга, а супруги делят оставшуюся сумму. Стоит отметить, что ипотечная квартира может быть продана на торгах, даже если это единственное жилье заемщиков, резюмировал Палюлин.