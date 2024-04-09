Эксперт рассказал о возможных вариантов раздела ипотечной квартиры после развода

«Ипотечное жилье нельзя просто так поделить. С одной стороны, это — недвижимое имущество, которое должно быть разделено, с другой — это общий долг супругов, а также залоговое обременение», — отметил юрист в интервью RuNews24.Ru. В таком процессе участвует также банк-залогодержатель, который следит за соблюдением интересов кредитора.