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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Фестиваль тюльпанов и ирисов состоится 13 апреля в Ростовской области

На фестиваль тюльпанов в Ростовской области будут пропускать через металлодетекторы

9 апреля 2024, 07:26
Фото: donland.ru
Фестиваль тюльпанов и ирисов состоится 13 апреля в Ростовской области

Фестиваль тюльпанов и ирисов состоится 13 апреля в Ростовской области

В субботу 13 апреля в Орловском районе пройдет фестиваль экологического туризма под названием «Воспетая степь», сообщили в региональном правительстве.

Ежегодный фестиваль «Воспетая степь» привлекает тысячи гостей, которые желают полюбоваться цветением тюльпанов и ирисов в живописной долине Западного Маныча.

Поля, усыпанные яркими цветами, манят туристов из разных уголков России, желающих запечатлеть красоту на фото и видео, а также насладиться гармонией степной природы.

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Фестиваль «Воспетая степь» — неотъемлемая весенняя традиция донского края и настоящая визитная карточка региона. Он пройдет уже в 11 раз.Фестиваль «Воспетая степь» — неотъемлемая весенняя традиция донского края и настоящая визитная карточка региона. Он пройдет уже в 11 раз.
Фестиваль «Воспетая степь» — неотъемлемая весенняя традиция донского края и настоящая визитная карточка региона. Он пройдет уже в 11 раз.
Фото: donland.ru

Фестиваль «Воспетая степь» — неотъемлемая весенняя традиция Ростовской области и настоящая визитная карточка региона. Он пройдет уже в 11-й раз.

Для обеспечения безопасности и комфорта гостей фестиваля организаторы установят на входах современные системы досмотра с использованием металлодетекторов.

Ранее стало известно, что в Ростове весной высадят миллион цветов. Некоторые из цветов распустятся уже к 9 мая.

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