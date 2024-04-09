На фестиваль тюльпанов в Ростовской области будут пропускать через металлодетекторы

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ежегодный фестиваль «Воспетая степь» привлекает тысячи гостей, которые желают полюбоваться цветением тюльпанов и ирисов в живописной долине Западного Маныча.
Поля, усыпанные яркими цветами, манят туристов из разных уголков России, желающих запечатлеть красоту на фото и видео, а также насладиться гармонией степной природы.
Фестиваль «Воспетая степь» — неотъемлемая весенняя традиция Ростовской области и настоящая визитная карточка региона. Он пройдет уже в 11-й раз.
Для обеспечения безопасности и комфорта гостей фестиваля организаторы установят на входах современные системы досмотра с использованием металлодетекторов.
Ранее стало известно, что в Ростове весной высадят миллион цветов. Некоторые из цветов распустятся уже к 9 мая.