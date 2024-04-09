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Губернатор Голубев взял на контроль жалобы о затоплениях Ленинавана в Ростове

Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений

9 апреля 2024, 13:45
Фото: 61.mchs.gov.ru
Губернатор Голубев взял на контроль жалобы о затоплениях Ленинавана в Ростове
Донские власти взяли под контроль затопление хутора Ленинавана под Ростовом грунтовыми водами, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Во вторник, 9 апреля, портал «Блокнот Ростов» со ссылкой на жителей Ленинавана объявил, что с осени 2023 года население хутора страдает из-за подъема уровня грунтовых вод. По словам дончан, проблему с подтоплениями обещали решить к весне, но и сейчас в Ленинаване необходимо ускорить работы по отведению воды с территорий населенного пункта.

Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил, что созвонился с автором обращения и поручил своему заместителя Сергею Бодрякову наладить взаимодействие с местными органами власти в Ростове и Мясниковском районе. В ближайшее время им предстоит выехать на место подтоплений, чтобы определить сроки работ по отведению воды и представить губернатору предложения по решению проблемы не позднее 10 апреля.

«Вопрос взял на контроль», — добавил Василий Голубев, отметив, что Ленинаван — не единственный населенный пункт, столкнувшийся с проблемой подтопления грунтовыми водами.

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Например, с такой же проблемой столкнулись жители Батайска, в итог власти выделили городу деньги на закупку спецтехники и расчистку каналов.

Ранее жители затопленного хутора под Азовом пожаловались Василию Голубева, что не могут дождаться помощи 3,5 месяца.

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