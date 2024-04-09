Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Во вторник, 9 апреля, портал «Блокнот Ростов» со ссылкой на жителей Ленинавана объявил, что с осени 2023 года население хутора страдает из-за подъема уровня грунтовых вод. По словам дончан, проблему с подтоплениями обещали решить к весне, но и сейчас в Ленинаване необходимо ускорить работы по отведению воды с территорий населенного пункта.
Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил, что созвонился с автором обращения и поручил своему заместителя Сергею Бодрякову наладить взаимодействие с местными органами власти в Ростове и Мясниковском районе. В ближайшее время им предстоит выехать на место подтоплений, чтобы определить сроки работ по отведению воды и представить губернатору предложения по решению проблемы не позднее 10 апреля.
«Вопрос взял на контроль», — добавил Василий Голубев, отметив, что Ленинаван — не единственный населенный пункт, столкнувшийся с проблемой подтопления грунтовыми водами.
Например, с такой же проблемой столкнулись жители Батайска, в итог власти выделили городу деньги на закупку спецтехники и расчистку каналов.
Ранее жители затопленного хутора под Азовом пожаловались Василию Голубева, что не могут дождаться помощи 3,5 месяца.