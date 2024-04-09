Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений

Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил, что созвонился с автором обращения и поручил своему заместителя Сергею Бодрякову наладить взаимодействие с местными органами власти в Ростове и Мясниковском районе. В ближайшее время им предстоит выехать на место подтоплений, чтобы определить сроки работ по отведению воды и представить губернатору предложения по решению проблемы не позднее 10 апреля.