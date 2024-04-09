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Из-за ложного сообщения проверили ТЦ в Октябрьском районе Ростова

Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова

9 апреля 2024, 16:32
Фото: 1MI
Из-за ложного сообщения проверили ТЦ в Октябрьском районе Ростова

В Октябрьском районе Ростова из-за ложного сообщения эвакуировали ТЦ

В Ростове из-за сообщения о возможной опасности провели проверку торгового центра в Октябрьском районе, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Утром 9 апреля местные Telegram-каналы сообщили, что в Ростове на улице Петренко якобы эвакуировали крупный торговый центр из-за сообщения о минировании. Спустя время в соцсетях и мессенджерах появились кадры сотрудников экстренных служб, которые стоят рядом с торговым центром.

Позднее сотрудники полиции сообщили, что в дежурную часть отдела полиции №5 по Октябрьскому району Ростова поступил сигнал о возможной опасности на территории одного из торговых центров.

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Полицейские немедленно выехали к месту происшествия вместе с сотрудниками экстренных служб, чтобы проверить здание и эвакуировать персонал и посетителей. В результате проверки никаких опасных предметов на территории ТЦ обнаружить не удалось.

Напомним, накануне пришлось оцепить часть дороги на Коммунистическом в Ростове — там обнаружили подозрительную коробку.

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