Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова

Утром 9 апреля местные Telegram-каналы сообщили, что в Ростове на улице Петренко якобы эвакуировали крупный торговый центр из-за сообщения о минировании. Спустя время в соцсетях и мессенджерах появились кадры сотрудников экстренных служб, которые стоят рядом с торговым центром.