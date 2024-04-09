Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Утром 9 апреля местные Telegram-каналы сообщили, что в Ростове на улице Петренко якобы эвакуировали крупный торговый центр из-за сообщения о минировании. Спустя время в соцсетях и мессенджерах появились кадры сотрудников экстренных служб, которые стоят рядом с торговым центром.
Позднее сотрудники полиции сообщили, что в дежурную часть отдела полиции №5 по Октябрьскому району Ростова поступил сигнал о возможной опасности на территории одного из торговых центров.
Полицейские немедленно выехали к месту происшествия вместе с сотрудниками экстренных служб, чтобы проверить здание и эвакуировать персонал и посетителей. В результате проверки никаких опасных предметов на территории ТЦ обнаружить не удалось.
Напомним, накануне пришлось оцепить часть дороги на Коммунистическом в Ростове — там обнаружили подозрительную коробку.