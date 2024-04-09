Когда будет Пасха в 2024 году и как ее отмечают

На Пасху существует множество примет, касающихся здоровья, беременности, удачи, богатства и, конечно же, погоды. Если в пасхальное воскресенье на улице будет морозно, то лето обещает быть теплым и продолжительным, а дождливая погода может предвещать сырость до конца весны. Если незамужняя девушка во время застолья обнаружит на столе насекомое, это может сулить ей скорое предложение о браке. Также считается, что пение кукушки во время Пасхи предвещает счастливый брак. Однако, если в день Пасхи выбросить мусор, то не стоит ожидать благополучия, поскольку этим самим вы выводите его из дома.