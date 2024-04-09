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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

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Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему

Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему

9 апреля 2024, 14:10
Фото: Racool_studio/freepik.com
Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему

В Ростове-на-Дону в апреле на две недели отключат горячую воду

В Ростове-на-Дону в апреле будут отключать на две недели воду из-за испытаний тепловых сетей, сообщили в горадминистрации.

График отключения горячей воды

С 15 апреля начнутся испытания тепловых сетей. Восстановление горячего водоснабжения для отключенных потребителей планируется до 28 апреля 2024 года.

Где отключат горячую воду в Ростове

В связи с намеченными работами временные ограничения в подаче горячей воды будут действовать в следующих районах:

  • В Северном жилом массиве, охватывающем улицы: Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, проспект Королева, проспект Космонавтов и Волкова;
  • В районе «Темерник», где находятся улицы: Лелюшенко, Миронова и Думенко;
  • В районе проспекта Ленина: Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, проспект Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспект Нагибина, Новаторов и Врубовая, а также переулок Актюбинский.

Как проводят испытания теплосетей

Коммунальные службы временно приостанавливают подачу горячей воды на две недели для проведения проверки состояния водопроводных труб. По трубам пропускают воду с повышенным давлением, чтобы выявить возможные места протечек. Если обнаруживается дефект, то он немедленно устраняется. Поэтому на проведение профилактических мер требуется не менее двух недель.

Коммунальные службы временно приостанавливают подачу горячей воды на две недели для проведения проверки состояния водопроводных труб.Коммунальные службы временно приостанавливают подачу горячей воды на две недели для проведения проверки состояния водопроводных труб.
Коммунальные службы временно приостанавливают подачу горячей воды на две недели для проведения проверки состояния водопроводных труб.
Фото: rostov-gorod.ru

Почему горячую воду отключают на две недели

Проверка и ремонт труб — это длительный процесс. Сначала специалисты снижают температуру воды до 40 °C, что занимает около 15 часов, чтобы выявить возможные проблемы. Затем начинается повышение давления в трубах и его удержание в течение двух часов, параллельно проводятся замеры по контрольным точкам. Если результаты находятся в пределах нормы, испытания считаются успешными. Однако, если обнаруживаются отклонения от нормы, специалисты осматривают трубы на наличие дефектов. Поврежденные участки отключаются от сети, заменяются новыми и проходят повторные испытания.

Могут ли отключить горячую и холодную воду одновременно

Нет, есть требование об обеспечении непрерывного снабжения горячей и холодной водой. В случае аварий допускается временное отключение холодной воды на период до 4 часов и горячей на сутки. Если подача воды прерывается на более длительный срок, то потребителю предоставляется право на перерасчет за этот период.

Что делать, если не включили воду через 2 недели

В России установлено ограничение на отключение горячего водоснабжения более чем на 14 дней. Согласно законодательству, уведомление о проведении работ по проверке и замене труб должно появиться за десять дней до начала работ. Если после 15 дней горячей воды нет, то рекомендуется сначала связаться с аварийно-диспетчерской службой вашей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.

Если после 15 дней горячей воды нет, то рекомендуется сначала связаться с аварийно-диспетчерской службой вашей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.Если после 15 дней горячей воды нет, то рекомендуется сначала связаться с аварийно-диспетчерской службой вашей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.
Если после 15 дней горячей воды нет, то рекомендуется сначала связаться с аварийно-диспетчерской службой вашей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.
Фото: 1MI

Что делать при коммунальной аварии

Жителей Ростова призывают в случае обнаружения утечки, размыва грунта или деформации дорожного покрытия не подходить близко к месту дефекта, проявлять осторожность и бдительность, а также немедленно сообщать об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

  • ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;

  • АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;

  • ОИДЦ 05 Департамента ЖКХ и энергетики 05, по телефонам: 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

ЕДДС 112 — 112.

Добавим, что в целом за водоснабжение отвечает водоканал.

Зачем менять трубы каждый год

Для обеспечения потребителей горячей водой, которая остается такой даже при минусовых температурах, ее подача в сеть должна осуществляться с учетом возможных теплопотерь, под высоким давлением и с повышенной температурой. Особенно важно это в зимний период, когда температура за пределами дома опускается ниже нуля. Прежде чем попасть к квартиру, вода проходит длительный путь от тепловых электростанций до вашего дома.

Зачем менять трубы каждый годЗачем менять трубы каждый год
Зачем менять трубы каждый год
Фото: rostov-gorod.ru

Из-за высоких температур и колебаний давления трубы и насосное оборудование быстро подвергаются износу. Металлические компоненты подвержены коррозии, что может привести к протечкам. Поэтому система горячего водоснабжения требует ежегодного технического обслуживания и профилактики.

Ранее стало известно, что в части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Испытания#Отключение#Все материалы авторов
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