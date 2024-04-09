Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
С 15 апреля начнутся испытания тепловых сетей. Восстановление горячего водоснабжения для отключенных потребителей планируется до 28 апреля 2024 года.
В связи с намеченными работами временные ограничения в подаче горячей воды будут действовать в следующих районах:
Коммунальные службы временно приостанавливают подачу горячей воды на две недели для проведения проверки состояния водопроводных труб. По трубам пропускают воду с повышенным давлением, чтобы выявить возможные места протечек. Если обнаруживается дефект, то он немедленно устраняется. Поэтому на проведение профилактических мер требуется не менее двух недель.
Проверка и ремонт труб — это длительный процесс. Сначала специалисты снижают температуру воды до 40 °C, что занимает около 15 часов, чтобы выявить возможные проблемы. Затем начинается повышение давления в трубах и его удержание в течение двух часов, параллельно проводятся замеры по контрольным точкам. Если результаты находятся в пределах нормы, испытания считаются успешными. Однако, если обнаруживаются отклонения от нормы, специалисты осматривают трубы на наличие дефектов. Поврежденные участки отключаются от сети, заменяются новыми и проходят повторные испытания.
Нет, есть требование об обеспечении непрерывного снабжения горячей и холодной водой. В случае аварий допускается временное отключение холодной воды на период до 4 часов и горячей на сутки. Если подача воды прерывается на более длительный срок, то потребителю предоставляется право на перерасчет за этот период.
В России установлено ограничение на отключение горячего водоснабжения более чем на 14 дней. Согласно законодательству, уведомление о проведении работ по проверке и замене труб должно появиться за десять дней до начала работ. Если после 15 дней горячей воды нет, то рекомендуется сначала связаться с аварийно-диспетчерской службой вашей ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.
Жителей Ростова призывают в случае обнаружения утечки, размыва грунта или деформации дорожного покрытия не подходить близко к месту дефекта, проявлять осторожность и бдительность, а также немедленно сообщать об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:
ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;
АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;
ОИДЦ 05 Департамента ЖКХ и энергетики 05, по телефонам: 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.
ЕДДС 112 — 112.
Добавим, что в целом за водоснабжение отвечает водоканал.
Для обеспечения потребителей горячей водой, которая остается такой даже при минусовых температурах, ее подача в сеть должна осуществляться с учетом возможных теплопотерь, под высоким давлением и с повышенной температурой. Особенно важно это в зимний период, когда температура за пределами дома опускается ниже нуля. Прежде чем попасть к квартиру, вода проходит длительный путь от тепловых электростанций до вашего дома.
Из-за высоких температур и колебаний давления трубы и насосное оборудование быстро подвергаются износу. Металлические компоненты подвержены коррозии, что может привести к протечкам. Поэтому система горячего водоснабжения требует ежегодного технического обслуживания и профилактики.
Ранее стало известно, что в части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году.