Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему

Проверка и ремонт труб — это длительный процесс. Сначала специалисты снижают температуру воды до 40 °C, что занимает около 15 часов, чтобы выявить возможные проблемы. Затем начинается повышение давления в трубах и его удержание в течение двух часов, параллельно проводятся замеры по контрольным точкам. Если результаты находятся в пределах нормы, испытания считаются успешными. Однако, если обнаруживаются отклонения от нормы, специалисты осматривают трубы на наличие дефектов. Поврежденные участки отключаются от сети, заменяются новыми и проходят повторные испытания.