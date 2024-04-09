Магнитные бури в апреле: в какие числа их ждать и как они повлияют на людей

Магнитная буря — это временное явление в магнитосфере Земли, вызванное возмущениями в солнечном ветре. Оно может привести к значительным изменениям в магнитном поле Земли, что в свою очередь может воздействовать на технику, спутники, радиосвязь и даже здоровье людей.