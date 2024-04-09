rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

«Разрушили места обитания»: эколог Лебедев рассказал, почему в Ростове появились змеи

«Мы разрушили места их обитания»: эколог объяснил, почему весной Ростов атакуют змеи

9 апреля 2024, 10:07
Фото: wikimedia.org
«Разрушили места обитания»: эколог Лебедев рассказал, почему в Ростове появились змеи

Эколог Лебедев объяснил, почему этой весной Ростов массово атакуют змеи

Причиной массового появлений змей в черте и пригороде Ростова может быть разрушение их мест обитания, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что житель Ростовской области увидел клубок змей, которые лежали на солнышке возле водоема. Однако, по словам эколога, это вполне нормальное сезонное явление.

Спикер разъясняет, что сейчас змеи проснулись от спячки. У них начался брачный период, в который змеи наиболее активны.

«Несколько лет назад в это же время я видел вдоль железной дороги ближе к Новочеркасску огромное количество змей. Они выползали и лежали клубками на холме. При чем это были не полозы, а гадюки», — отмечает Алексей Лебедев.
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Узнать подробнее

Эколог констатирует, что в Ростове и пригороде, в основном, преобладают полозы — большие ужи. Единственная ядовитая змея, которую здесь можно встретить — это степная гадюка. Эксперт делится мнением, что основной причиной массового появления змей рядом с жилыми домами является разрушение их мест обитания.

«Например, в Аксае часть Мухиной балки — самое начало перед прудом, застроили многоэтажными домами. Прежде это была среда обитания желтобрюхов. Поэтому полозы и стали появляться в районе жилых домов», — констатирует собеседник.

Ранее, со ссылкой на слова зоолога, RostovGazeta выясняла, когда ядовитая змея может напасть на человека.

Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан
Узнать подробнее
Читайте также:
В грибах в Ростовской области нашли токсин в 375 раз опаснее яда гремучей змеиВ Батайске жители заявили о нашествии змей на западе городаДесятки трупов змей нашли жители хутора Ростовской области на берегу карьера
#Общество#Эксклюзив#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Ядовитые змеи#Ростов#Змеи#Сезонное явление#Полозы#Гадюки#Гюрза#Места обитания
Подпишитесь
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
Сегодня, 17:55
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Сегодня, 17:44
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
Сегодня, 16:54
Власти Ростовской области сделали заявление о пострадавших от детонации дрона
Сегодня, 15:04
Власти отказались раскрывать информацию о состоянии раненой в «Крокусе» дончанки
Сегодня, 15:10
Стандарты для воинских могил введут в Ростове
Сегодня, 13:31
"