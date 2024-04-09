«Мы разрушили места их обитания»: эколог объяснил, почему весной Ростов атакуют змеи

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Напомним, что житель Ростовской области увидел клубок змей, которые лежали на солнышке возле водоема. Однако, по словам эколога, это вполне нормальное сезонное явление.
Спикер разъясняет, что сейчас змеи проснулись от спячки. У них начался брачный период, в который змеи наиболее активны.
«Несколько лет назад в это же время я видел вдоль железной дороги ближе к Новочеркасску огромное количество змей. Они выползали и лежали клубками на холме. При чем это были не полозы, а гадюки», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог констатирует, что в Ростове и пригороде, в основном, преобладают полозы — большие ужи. Единственная ядовитая змея, которую здесь можно встретить — это степная гадюка. Эксперт делится мнением, что основной причиной массового появления змей рядом с жилыми домами является разрушение их мест обитания.
«Например, в Аксае часть Мухиной балки — самое начало перед прудом, застроили многоэтажными домами. Прежде это была среда обитания желтобрюхов. Поэтому полозы и стали появляться в районе жилых домов», — констатирует собеседник.
Ранее, со ссылкой на слова зоолога, RostovGazeta выясняла, когда ядовитая змея может напасть на человека.