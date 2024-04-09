«Мы разрушили места их обитания»: эколог объяснил, почему весной Ростов атакуют змеи

Эколог констатирует, что в Ростове и пригороде, в основном, преобладают полозы — большие ужи. Единственная ядовитая змея, которую здесь можно встретить — это степная гадюка. Эксперт делится мнением, что основной причиной массового появления змей рядом с жилыми домами является разрушение их мест обитания.