Объем пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд вырос на четверть

ВТБ Пенсионный фонд активно развивает и оптимизирует цифровые сервисы, которые пользуются возрастающим спросом у клиентов. Так, в 2023 году они сделали около 23 тысяч пенсионных взносов онлайн. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 70%. При этом, свыше четверти взносов поступили по новым договорам НПО, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.