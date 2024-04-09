Объем пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд вырос на четверть

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Объем пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) достиг 310 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 5%. Количество клиентов, заключивших с фондом договоры НПО, выросло на 22% и превысило 192 тыс. человек. Число застрахованных лиц по ОПС составило 2,9 млн человек. Совокупные активы ВТБ Пенсионный фонд превысили 350 млрд рублей.
Общий объем пенсионных выплат клиентам ВТБ Пенсионный фонд за 2023 год достиг 4,2 млрд руб., из них 3,2 млрд руб. — по ОПС и 1 млрд руб. — по НПО. На конец года общее количество клиентов — пенсионеров фонда превышало 27 тысяч: выплаты по ОПС получали 11,7 тыс. человек, а негосударственные пенсии — 15,6 тыс.
ВТБ Пенсионный фонд активно развивает и оптимизирует цифровые сервисы, которые пользуются возрастающим спросом у клиентов. Так, в 2023 году они сделали около 23 тысяч пенсионных взносов онлайн. Рост по сравнению с прошлым годом составил более 70%. При этом, свыше четверти взносов поступили по новым договорам НПО, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.
Количество взносов, проведенных клиентами ВТБ Пенсионный фонд через Систему быстрых платежей (СБП), достигло 34%, а их объем превысил 77% от общей суммы средств, внесенных клиентами фонда на свои пенсионные счета через онлайн-сервис.
В 2024 году проходит объединение двух фондов, входящих в группу ВТБ, в форме присоединения НПФ «Открытие» к ВТБ Пенсионный фонд. Количество клиентов объединенного фонда увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под его управлением превысит 1 трлн руб. Для физических лиц реорганизация не потребует перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Объединенный ВТБ Пенсионный фонд в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами.