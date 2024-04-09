Общественник предупредил о росте цен в Ростовской области из-за платных трасс

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Напомним, что еще один участок трассы М-4 «Дон» между Ростовской и Воронежской областями стал платным. Эксперт в области дорожного строительства напоминает, что законом запрещено делать платную дорогу, если нет альтернативы для бесплатного объезда.
«Недавно мой знакомый жаловался, что серьезно потратился на проезд по платным дорогам. Многие водители, конечно же, не готовы платить за дорогу. И этого можно избежать, проложив в навигаторе маршрут для объезда платных участков», — отмечает Сергей Левченко.
Однако, по словам собеседника, ремонт автомобиля обходится сегодня в «круглую» сумму. Желающих ездить по объездным дорогам становится все меньше — люди берегут свои машины. Поэтому востребованность платных дорог может ударить по кошельку простых граждан — из-за роста цен.
«По платным дорогам осуществляются грузоперевозки, в том числе, и продуктов питания. Не исключаю, что суммы, которые расходуются на оплату дорог, в конечном итоге обернутся повышением цен на перевозимые продукты и товары», — разъясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области заранее установили предельные цены за проезд по несуществующим дорогам.