Общественник предупредил о росте цен в Ростовской области из-за платных трасс

Все больше автодорог в Ростовской области становятся платными. С одной стороны, они хорошо пополняют бюджет. Но с другой, могут привести к росту цен на ряд товаров, сообщил RostovGazeta эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.

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